Военные получили первую тысячу дронов через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, - Минобороны

Военные из Донецкого, Запорожского, Харьковского и Херсонского направлений уже получили первую тысячу FPV-дронов, заказанную через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Срок поставки с момента оформления заявки в системе составил менее двух недель. Это более чем в четыре раза быстрее, чем при использовании стандартной процедуры закупки.

Всего за первые две недели работы IТ-системы DOT-Chain Defence военные сформировали 43 заказа на почти 7 000 дронов (FPV и бомберов) на общую сумму почти 245 млн грн.

Чтобы обеспечить бесперебойный старт работы системы, команда АОЗ и ДОТ провела специальные учения для подразделений, в частности выездные визиты непосредственно в зону боевых действий.

Сейчас маркетплейс оружия DOT-Chain Defence функционирует в пилотном режиме. Участие в нем принимают 12 бригад, которые находятся на направлениях с наибольшей интенсивностью боевых действий. Первые заказы военные осуществили 31 июля.

Справка:

IТ-система DOT-Chain Defence разработана "Государственным оператором тыла" и используется "Агентством оборонных закупок" для оперативного и адресного обеспечения Вооруженных Сил Украины оружием. Она работает как маркетплейс: военные за средства АОЗ самостоятельно выбирают необходимые им типы и количество беспилотников. Сейчас IТ-система функционирует в пилотном режиме, где доступны только FPV-дроны. После завершения тестирования DOT-Chain Defence масштабируют на другие подразделения ВСУ и расширят перечень доступных для заказа средств - РЭБ/РЭР, НРК, различных типов беспилотных летательных аппаратов, а также сбросов к ним.