РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8363 посетителя онлайн
Новости Индустрия дронов
959 19

Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence показал эффективность и запускается в полную эксплуатацию, - Шмыгаль

Маркетплейс оружия

Минобороны запускает систему управления поставками DOT-Chain в полную эксплуатацию.

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он уже подписал соответствующий приказ после успешного завершения этапа экспериментального внедрения.

"DOT-Chain автоматизирует процессы поставки и услуг для Вооруженных Сил Украины - от вещевого имущества и продовольствия до беспилотных систем и средств РЭБ. Система обеспечивает стандартизацию, оперативность и достоверность данных в сфере обеспечения армии", - пояснил Шмыгаль.

Также отмечается, что в рамках системы уже работает новый функционал DOT-Chain Defence, который позволяет воинам самим выбирать нужные дроны. В то же время Агентство оборонных закупок берет на себя всю бюрократию и организует адресную доставку от поставщика прямо в подразделение.

Также читайте: ДОТ Минобороны объявил закупку еще 200 000 усиленных сухпайков

"DOT-Chain - это еще один шаг к максимально эффективному и прозрачному обеспечению войска, которое соответствует требованиям военного времени и стандартам наших союзников", - резюмирует министр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Автор: 

Минобороны (9518) закупки (795) Шмыгаль Денис (2796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Блін... От навіщо весь цей пафос?
Для кого?

Поки за будь-яким софтом стоїть махрова корупція, до дупи вся ця автоматизація.
А той, хто анонсує цю диво-систему, сам є маріонеткою корупційної системи Зеленського.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:26 Ответить
+4
показать весь комментарий
02.08.2025 13:29 Ответить
+3
Всяка херня крім нарощування виробництва зброї,як завжди,потужно
показать весь комментарий
02.08.2025 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всяка херня крім нарощування виробництва зброї,як завжди,потужно
показать весь комментарий
02.08.2025 13:26 Ответить
Блін... От навіщо весь цей пафос?
Для кого?

Поки за будь-яким софтом стоїть махрова корупція, до дупи вся ця автоматизація.
А той, хто анонсує цю диво-систему, сам є маріонеткою корупційної системи Зеленського.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:26 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2025 13:29 Ответить
І як там у Китаї вже перемогли корупцію?
Чи корупція просто є частиною тоталітарної системи, як це було у Рейху, як це було у СРСР.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:35 Ответить
Корупцію не переможеш. Он китайці стріляють за це, і все одно крадуть. І так, корупція є частиною усіх тоталітарних систем. Є чудова книга Ігора Буніча "Золото партії". У другій та третій частинах про корупцію совку написано шикарно. І знову ж, Китай хоч і тоталітарна держава, проте з ринковою економікою, на відміну від совку.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:46 Ответить
Бо справжня боротьба з корупцією полягає у вихованні її несприйняття у всіх верств населення, а не у репресіях.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:49 Ответить
Маячня. Людську природу не переробиш ніяким вихованням. І не треба репресій. Треба щоб дійсно усі були рівними перед законом. А ось це, на жаль, утопія.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:53 Ответить
Дивним чином у ЄС ні.
І дивним чином є пряма кореляція рівня корумпованості з індексом її сприйняття у населення.

Там, де корупція токсичніша за педофілію, вона найнижча.
А там де навіть останній бидлюк з низів хоче "порішати" навіть побутову фігню через кума чи сусіда, найвищий.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:59 Ответить
Саме тому там і низький рівень корупції, бо можуть посадити будь кого. На відміну від нас. Де простий митник, прикордонник, тцкун є мільйонерами, і не тільки гривневими. За вищі посади можна й не казати. І всі все знають, і ніхто нічого не робить.
показать весь комментарий
02.08.2025 14:06 Ответить
Не тільки. Там реально це фу на всіх рівнях, крім поодиноких випадків.

А у нас цим пронизано суспільство знизу доверху. Тільки Вася, яки робить через кума собі бронь, вважає, що міністр не має права на корупцію, а міністр виправдовує себе, стверджуючи, що навіть останній Вася є корумпантом.
показать весь комментарий
02.08.2025 14:14 Ответить
Тут згоден.
показать весь комментарий
02.08.2025 14:19 Ответить
Де ракети, Шмигаль?
показать весь комментарий
02.08.2025 13:30 Ответить
Ввечері один потужний відеоблогер розкаже.
показать весь комментарий
02.08.2025 13:32 Ответить
У Дотчейн Бла-Бла Супер найс системі.

Все там: І ракети, і мільйон дронів, і Зірка Смерті.

Цікаво, а кацапи вже почали робити замовлення чи тільки добирають ключі до чергрвої дірявої приблуди...
показать весь комментарий
02.08.2025 13:39 Ответить
Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence показав ефективність і запускається у повну експлуатацію, - Шмигаль

Ще раз від Шмигаля... . "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence..." Це як в банді на фєні ботати..

Як кажуть в народі якась "ср*ка -мотика".

Они хочут свою образованность показать…

…и всегда говорят о непонятном! А. П. Чехов

Какие-то чудаки наши докладчики!

Выражается во время речи иностранными
словами, а когда рабочие попросили
объяснить - он, оказывается, сам не понимает!
Рабкор Н. Чуфыркин

https://www.youtube.com/watch?v=gR8GeAAvEyU
показать весь комментарий
02.08.2025 13:38 Ответить
Цікаво а туалетний папір з кабінки Шмигаль теж так складно просить чи вміє, коли треба, обходитися звичайним лексиконом?
показать весь комментарий
02.08.2025 13:47 Ответить
Техника на грани фантастики - Кнопку нажал, бревно на плечо и понес...
показать весь комментарий
02.08.2025 14:04 Ответить
Можливо система справді захистить від зловживань і підніме армію на вищий рівень.
показать весь комментарий
02.08.2025 14:30 Ответить
скіко ще буде цих кроків?, боюсь не дожити до " максимально ефективного та прозорого забезпечення війська"
показать весь комментарий
02.08.2025 16:07 Ответить
 
 