Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence показал эффективность и запускается в полную эксплуатацию, - Шмыгаль

Минобороны запускает систему управления поставками DOT-Chain в полную эксплуатацию.

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он уже подписал соответствующий приказ после успешного завершения этапа экспериментального внедрения.

"DOT-Chain автоматизирует процессы поставки и услуг для Вооруженных Сил Украины - от вещевого имущества и продовольствия до беспилотных систем и средств РЭБ. Система обеспечивает стандартизацию, оперативность и достоверность данных в сфере обеспечения армии", - пояснил Шмыгаль.

Также отмечается, что в рамках системы уже работает новый функционал DOT-Chain Defence, который позволяет воинам самим выбирать нужные дроны. В то же время Агентство оборонных закупок берет на себя всю бюрократию и организует адресную доставку от поставщика прямо в подразделение.

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"DOT-Chain - это еще один шаг к максимально эффективному и прозрачному обеспечению войска, которое соответствует требованиям военного времени и стандартам наших союзников", - резюмирует министр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.