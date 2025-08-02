Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence показал эффективность и запускается в полную эксплуатацию, - Шмыгаль
Минобороны запускает систему управления поставками DOT-Chain в полную эксплуатацию.
Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он уже подписал соответствующий приказ после успешного завершения этапа экспериментального внедрения.
"DOT-Chain автоматизирует процессы поставки и услуг для Вооруженных Сил Украины - от вещевого имущества и продовольствия до беспилотных систем и средств РЭБ. Система обеспечивает стандартизацию, оперативность и достоверность данных в сфере обеспечения армии", - пояснил Шмыгаль.
Также отмечается, что в рамках системы уже работает новый функционал DOT-Chain Defence, который позволяет воинам самим выбирать нужные дроны. В то же время Агентство оборонных закупок берет на себя всю бюрократию и организует адресную доставку от поставщика прямо в подразделение.
"DOT-Chain - это еще один шаг к максимально эффективному и прозрачному обеспечению войска, которое соответствует требованиям военного времени и стандартам наших союзников", - резюмирует министр.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
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Поки за будь-яким софтом стоїть махрова корупція, до дупи вся ця автоматизація.
А той, хто анонсує цю диво-систему, сам є маріонеткою корупційної системи Зеленського.
Чи корупція просто є частиною тоталітарної системи, як це було у Рейху, як це було у СРСР.
І дивним чином є пряма кореляція рівня корумпованості з індексом її сприйняття у населення.
Там, де корупція токсичніша за педофілію, вона найнижча.
А там де навіть останній бидлюк з низів хоче "порішати" навіть побутову фігню через кума чи сусіда, найвищий.
А у нас цим пронизано суспільство знизу доверху. Тільки Вася, яки робить через кума собі бронь, вважає, що міністр не має права на корупцію, а міністр виправдовує себе, стверджуючи, що навіть останній Вася є корумпантом.
Все там: І ракети, і мільйон дронів, і Зірка Смерті.
Цікаво, а кацапи вже почали робити замовлення чи тільки добирають ключі до чергрвої дірявої приблуди...
Ще раз від Шмигаля... . "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence..." Це як в банді на фєні ботати..
Як кажуть в народі якась "ср*ка -мотика".
Они хочут свою образованность показать…
…и всегда говорят о непонятном! А. П. Чехов
Какие-то чудаки наши докладчики!
Выражается во время речи иностранными
словами, а когда рабочие попросили
объяснить - он, оказывается, сам не понимает!
Рабкор Н. Чуфыркин
https://www.youtube.com/watch?v=gR8GeAAvEyU