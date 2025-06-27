РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4203 посетителя онлайн
Новости Оборонные закупки
775 12

Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, - Умеров

Маркетплейс оружия

Кабинет Министров по инициативе Министерства обороны принял постановление, которое масштабирует цифровую платформу DOT-Chain на обеспечение оружием. Поставка оружия для военных становится проще и быстрее.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с Агентством оборонных закупок и Государственным оператором тыла Минобороны внедряет DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия, что кардинально меняет подход к обеспечению.

Военные смогут сами заказывать необходимое под свои задачи. Будут видеть, что именно, от кого и когда поступит. Это - более точное планирование, меньше бюрократии, быстрее поставки. АОЗ будет работать с рынком, чтобы военные получали качественный продукт вовремя.

На старте - FPV-дроны. Далее - другие типы БПЛА, средства РЭБ, роботизированные системы", - сообщил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адаптивная одежда для военных: ДОТ Минобороны впервые начинает закупку "пакета раненого". ФОТО

Официальный запуск - в июле, когда к маркетплейсу присоединятся первые производители и воинские части.

Умеров отметил, что DOT-Chain Defence создан на основе системы DOT-Chain, которая уже сократила цикл обеспечения продуктами в 4 раза и перевела большинство процессов в "цифру".

Автор: 

Минобороны (9450) оружие (10285) закупки (776) Умеров Рустем (599) Государственный оператор тыла (65) Агентство оборонных закупок (95)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
27.06.2025 20:41 Ответить
+4
А головний пятий барига безкоштовно за свої привозить. Який сором!!
показать весь комментарий
27.06.2025 20:51 Ответить
+4
Воююйте товарісчі, за свой счьот. Я вам ничего не должен
показать весь комментарий
27.06.2025 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.06.2025 20:41 Ответить
Маркетплейс - это продажа. Кто будет финансировать эти заказы военных? Опять за свои боевые будут закупать?
показать весь комментарий
27.06.2025 20:46 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2025 20:48 Ответить
Бариги?
показать весь комментарий
27.06.2025 20:50 Ответить
А головний пятий барига безкоштовно за свої привозить. Який сором!!
показать весь комментарий
27.06.2025 20:51 Ответить
Все ніяк не напіариться!!!
Лідор всесвіту просто у конвульсіях катається.... Кажуть важко лідора відкачувати після стрессу та коксу
показать весь комментарий
27.06.2025 21:08 Ответить
Здебільшого після коксу
показать весь комментарий
27.06.2025 21:09 Ответить
маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Мабуть Умєров тиждень заучував цю галімат'ю.
Бо на спавді Умєрови з Єрмачками займаються престидижітацією...
показать весь комментарий
27.06.2025 20:50 Ответить
Воююйте товарісчі, за свой счьот. Я вам ничего не должен
показать весь комментарий
27.06.2025 20:52 Ответить
Щось там крутять-мутять а військові як завжди багато чого купують за свої гроші.
показать весь комментарий
27.06.2025 20:54 Ответить
Опять якась дижиталізація? Це наприклад, як тоді, коли всі дані про виробників зброї звели у один файл - щоб легко було скачати та передати в мордор... ???
показать весь комментарий
27.06.2025 21:07 Ответить
https://www.facebook.com/share/r/1EHLtPstoC/
показать весь комментарий
27.06.2025 21:26 Ответить
 
 