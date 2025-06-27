Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, - Умеров
Кабинет Министров по инициативе Министерства обороны принял постановление, которое масштабирует цифровую платформу DOT-Chain на обеспечение оружием. Поставка оружия для военных становится проще и быстрее.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с Агентством оборонных закупок и Государственным оператором тыла Минобороны внедряет DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия, что кардинально меняет подход к обеспечению.
Военные смогут сами заказывать необходимое под свои задачи. Будут видеть, что именно, от кого и когда поступит. Это - более точное планирование, меньше бюрократии, быстрее поставки. АОЗ будет работать с рынком, чтобы военные получали качественный продукт вовремя.
На старте - FPV-дроны. Далее - другие типы БПЛА, средства РЭБ, роботизированные системы", - сообщил министр.
Официальный запуск - в июле, когда к маркетплейсу присоединятся первые производители и воинские части.
Умеров отметил, что DOT-Chain Defence создан на основе системы DOT-Chain, которая уже сократила цикл обеспечения продуктами в 4 раза и перевела большинство процессов в "цифру".
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Лідор всесвіту просто у конвульсіях катається.... Кажуть важко лідора відкачувати після стрессу та коксу
Мабуть Умєров тиждень заучував цю галімат'ю.
Бо на спавді Умєрови з Єрмачками займаються престидижітацією...