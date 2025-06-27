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Новини Оборонні закупівлі
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Міноборони впроваджує маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, - Умєров

Маркетплейс зброї

Кабінет Міністрів за ініціативи Міністерства оборони ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю. Постачання зброї для військових стає простішим і швидшим.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Агенцією оборонних закупівель та Державний оператор тилу ми впроваджуємо DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення.

Військові зможуть самі замовляти необхідне під свої задачі. Бачитимуть, що саме, від кого і коли надійде. Це — точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. АОЗ працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно.

На старті — FPV-дрони. Далі — інші типи БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані системи", - повідомив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони уперше розпочинає закупівлю "пакунку пораненого". ФОТО

Офіційний запуск — у липні, коли до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини.

Умєров зазначив, що DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів в "цифру".

Умєров про маркетплейс зброї

Автор: 

Міноборони (7514) зброя (7564) закупівлі (3460) Умєров Рустем (682) ДОТ (162) Агенція оборонних закупівель (126)


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Топ коментарі
+5
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27.06.2025 20:41 Відповісти
+4
А головний пятий барига безкоштовно за свої привозить. Який сором!!
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27.06.2025 20:51 Відповісти
+4
Воююйте товарісчі, за свой счьот. Я вам ничего не должен
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27.06.2025 20:52 Відповісти
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27.06.2025 20:41 Відповісти
Маркетплейс - это продажа. Кто будет финансировать эти заказы военных? Опять за свои боевые будут закупать?
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27.06.2025 20:46 Відповісти
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27.06.2025 20:48 Відповісти
Бариги?
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27.06.2025 20:50 Відповісти
А головний пятий барига безкоштовно за свої привозить. Який сором!!
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27.06.2025 20:51 Відповісти
Все ніяк не напіариться!!!
Лідор всесвіту просто у конвульсіях катається.... Кажуть важко лідора відкачувати після стрессу та коксу
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27.06.2025 21:08 Відповісти
Здебільшого після коксу
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27.06.2025 21:09 Відповісти
маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Мабуть Умєров тиждень заучував цю галімат'ю.
Бо на спавді Умєрови з Єрмачками займаються престидижітацією...
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27.06.2025 20:50 Відповісти
Воююйте товарісчі, за свой счьот. Я вам ничего не должен
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27.06.2025 20:52 Відповісти
Щось там крутять-мутять а військові як завжди багато чого купують за свої гроші.
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27.06.2025 20:54 Відповісти
Опять якась дижиталізація? Це наприклад, як тоді, коли всі дані про виробників зброї звели у один файл - щоб легко було скачати та передати в мордор... ???
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27.06.2025 21:07 Відповісти
https://www.facebook.com/share/r/1EHLtPstoC/
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27.06.2025 21:26 Відповісти
 
 