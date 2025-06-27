Міноборони впроваджує маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, - Умєров
Кабінет Міністрів за ініціативи Міністерства оборони ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю. Постачання зброї для військових стає простішим і швидшим.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із Агенцією оборонних закупівель та Державний оператор тилу ми впроваджуємо DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення.
Військові зможуть самі замовляти необхідне під свої задачі. Бачитимуть, що саме, від кого і коли надійде. Це — точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. АОЗ працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно.
На старті — FPV-дрони. Далі — інші типи БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані системи", - повідомив міністр.
Офіційний запуск — у липні, коли до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини.
Умєров зазначив, що DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів в "цифру".
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Лідор всесвіту просто у конвульсіях катається.... Кажуть важко лідора відкачувати після стрессу та коксу
Мабуть Умєров тиждень заучував цю галімат'ю.
Бо на спавді Умєрови з Єрмачками займаються престидижітацією...