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Новини Фото Пакунок пораненого
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Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони уперше розпочинає закупівлю "пакунку пораненого". ФОТО

Закупівельна агенція Міністерства оборони України Державний оператор тилу (ДОТ) уперше розпочинає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців "пакунком пораненого", до якого входитиме адаптивний одяг та набір засобів особистої гігієни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Перші торги на закупівлю адаптивного одягу вже оголошено, загальна сума становить близько 170 млн грн. Поставки заплановано на II півріччя 2025 року, до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення.

"Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації. "Пакунок пораненого" має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу", – наголосив Олександр Осадчий, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України.

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.

Також читайте: Харчова продукція, яка постачається для ЗСУ, проходитиме перевірку у Держпродспоживслужбі, - Міноборони

Адаптивний одяг для військових

Літній комплект одягу

До літнього комплекту одягу входитимуть: адаптивні майки, фуфайки з короткими та довгими рукавами, шорти, штани та шкарпетки. Одяг підбиратиметься індивідуально, з урахуванням стану пораненого.

Гігієнічний набір

Гігієнічний набір включатиме: рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку і пасту, дезодорант, вологі та сухі серветки, гребінець, щітку для волосся, паперові вироби, прокладки тощо.

Окрема закупівля гігієнічних наборів буде оголошена після затвердження технічних вимог Міністерством оборони України та доведення відповідного Переліку.

Також читайте: У Міноборони змінили механізм закупівлі речового майна для ЗСУ: Дані про постачальників і ціни приховають

Адаптивний одяг для військових

Автор: 

поранення (2824) закупівлі (3463) ДОТ (163)


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Топ коментарі
+6
А хіба поранений не може сам (або родичі,волонтери) купити необхідне? ЗЕмразота замість грошей пораненому, буде мародарить на шкарпетках та шампунях!!! І все це під соусом піклування про людину...
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26.06.2025 16:10 Відповісти
+5
Щоб у тебе була можливість тут "знайти зраду", і "висраться"... Навіть не у всіх країнах НАТО подібні програми та комплекти в наявності... Бо таке роками розробляється і проходить "обкатку" в реальних умовах лікування та реабілітації поранених...
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26.06.2025 16:01 Відповісти
+5
Не завжди поранений може ходити, часто після операційної він в палаті БЕЗ НІЧОГО лежить.
Сама ідея з пакетом для пораненого заслуговує схвалення.
Чи будуть красти? Будуть, як і кругом і не тільки в армії.
Окремо подяка волонтерам які це все "тягнули" на собі.
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26.06.2025 16:57 Відповісти
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Куди так спішити? Тільки 11-й рік війна йде.
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26.06.2025 15:47 Відповісти
Щоб у тебе була можливість тут "знайти зраду", і "висраться"... Навіть не у всіх країнах НАТО подібні програми та комплекти в наявності... Бо таке роками розробляється і проходить "обкатку" в реальних умовах лікування та реабілітації поранених...
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26.06.2025 16:01 Відповісти
А ти тут адвокатом Потужного влаштувався, да? Підлизуєшь мародерам ЗЕбільне?😂
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26.06.2025 16:13 Відповісти
Не звертай уваги воно просто Zелений провокатор.
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26.06.2025 16:21 Відповісти
О ще один "серун" прибіг... Посмішіть моїх підписників - вони давно не сміялися... Бо тільки ідіоти можуть звинуватить мене у тому, що я - "адвокат Потужного" і йому "підлизую"...
Україна у війні перевернула стільки всього, що арміям НАТО нас уже доганять треба, і у нас вчиться...
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26.06.2025 16:35 Відповісти
Нема у других,тому що це непотрібна херня.Дайте пораненому кошти,він сам замове і потрібного розміру.Ціль цієї програми красти гроші!!
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26.06.2025 16:48 Відповісти
А ти "в курсі", що великосерійне, централізоване виробництво обходиться дешевше? Чи ти економіку в ПТУ вивчав?
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26.06.2025 16:52 Відповісти
Це ти прогулювач ПТУ!Що,скільки і якого розміру збираєся виготовляти телепень ????такі речі тільки під заказ!!!Сідай-двійка
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26.06.2025 16:56 Відповісти
Під заказ не набаго дорожче,точу,що машинка сама не шиє.Проте буде відповідати вимогам
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26.06.2025 17:02 Відповісти
У нормальних людей голова округа... А у тебе - у вигляді "кубика"... Для цього є на фабриках відповідні люди. . І вони саме цим і займаються. Спочатку відвідують госпіталі. виясняють, які саме травми і поранення найбільш характерні. Потім виясняють, які саме анатомічні показники найбільш типові у поранених. І з врахуванням цих даних розробляють типові моделі та розміри одягу і розміщують це замовлення серед виконавців.... А твоє "під заказ", буде "золотим"...
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26.06.2025 18:07 Відповісти
Створити ще міністерство,яке буде збирати анатомічні показники ,ну типовий зебіл!Де ви такі беретесь?Сходи узнай,скільки коштує,щоб замовити і не пиши херні всякої про золоте!!
Вкрадуть набагато більше,якщо за це діло візьмуться зелені.
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26.06.2025 18:15 Відповісти
"Кубіку"! Не сміши моїх підписників, називаючи мене "Зебілом" і "зеленим"... Пояснюю для ідіотів: Логістика - це наука та практика управління потоками товарів, послуг та інформації від місця їх виробництва до кінцевого споживача, з метою забезпечення ефективності та оптимізації витрат. Вона включає планування, організацію, управління та контроль за переміщенням та зберіганням ресурсів, а також обробку супутньої інформації.
Моя робота, половину служби в армії (а я в ній прослужив більше 25 років), була пов"язана саме з цією сферою... Я документи візував, саме пов"язані з цим...
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26.06.2025 18:27 Відповісти
Тобі армія розуму не добавила!!!В армію йшли люди,які ні головою ні руками зароби не могли в цивільному житті і це факт!Нікуди нема розуму поступити,лишається тільки армія ,рівень бурси!!!
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26.06.2025 18:32 Відповісти
Так чого ж ти не в армії? Піди, і навчи "бурсаків", як правильно робить треба...
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26.06.2025 19:29 Відповісти
А хіба поранений не може сам (або родичі,волонтери) купити необхідне? ЗЕмразота замість грошей пораненому, буде мародарить на шкарпетках та шампунях!!! І все це під соусом піклування про людину...
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26.06.2025 16:10 Відповісти
Не завжди поранений може ходити, часто після операційної він в палаті БЕЗ НІЧОГО лежить.
Сама ідея з пакетом для пораненого заслуговує схвалення.
Чи будуть красти? Будуть, як і кругом і не тільки в армії.
Окремо подяка волонтерам які це все "тягнули" на собі.
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26.06.2025 16:57 Відповісти
 
 