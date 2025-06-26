Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони уперше розпочинає закупівлю "пакунку пораненого". ФОТО

Закупівельна агенція Міністерства оборони України Державний оператор тилу (ДОТ) уперше розпочинає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців "пакунком пораненого", до якого входитиме адаптивний одяг та набір засобів особистої гігієни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Перші торги на закупівлю адаптивного одягу вже оголошено, загальна сума становить близько 170 млн грн. Поставки заплановано на II півріччя 2025 року, до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення.

"Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації. "Пакунок пораненого" має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу", – наголосив Олександр Осадчий, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України.

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.

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Літній комплект одягу

До літнього комплекту одягу входитимуть: адаптивні майки, фуфайки з короткими та довгими рукавами, шорти, штани та шкарпетки. Одяг підбиратиметься індивідуально, з урахуванням стану пораненого.

Гігієнічний набір

Гігієнічний набір включатиме: рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку і пасту, дезодорант, вологі та сухі серветки, гребінець, щітку для волосся, паперові вироби, прокладки тощо.

Окрема закупівля гігієнічних наборів буде оголошена після затвердження технічних вимог Міністерством оборони України та доведення відповідного Переліку.

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