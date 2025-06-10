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Новини Оборонні закупівлі
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Харчова продукція, яка постачається для ЗСУ, проходитиме перевірку у Держпродспоживслужбі, - Міноборони

перевірка харчів для ЗСУ

Відтепер харчова продукція, яка постачається за державними контрактами для Збройних сил України, проходитиме перевірки також у лабораторіях Держпродспоживслужби.

Відповідний меморандум підписано між закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу" та Держпродспоживслужбою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

У ДОТ наголосили, що такий крок є надзвичайно важливим з огляду на високу експертну спроможність Держпродспоживслужби у проведенні лабораторних досліджень харчових продуктів.

"Цього року ДОТ вже посилив роботу у напрямі підвищення якості продуктів харчування. Особливу увагу приділено групам товарів, що є найбільш вразливими до можливих маніпуляцій, зокрема молочній продукції. Наступним етапом стануть обов’язкові лабораторні дослідження ковбасних виробів", – зазначив виконавчий директор ДОТ Андрій Созанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ харчами на друге півріччя

Автор: 

Міноборони (7486) Держпродспоживслужба1 (577) ДОТ (155) харчування (4)


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Топ коментарі
+2
У цій службі працюють самі чесні і непідкупні працівники.
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11.06.2025 00:07 Відповісти
+1
А як там до цього, ще Антимонопольний комітет та Рахункову палату??
Там же, виключно, одних «продажних фахівців», зелЄрмак понасаджував!! Нехай і вони пильнують, як за такими, як типу кузьмук-єжель та рєзніков + з гопниками-рецидивістами!?!?
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11.06.2025 00:07 Відповісти
+1
Чому ви усі не можете не красти?
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11.06.2025 00:28 Відповісти
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У цій службі працюють самі чесні і непідкупні працівники.
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11.06.2025 00:07 Відповісти
Тепер постачальники ще й туди відкати будуть платити. Не дають бізнесу розвиватись, покидьки. А взагалі треба ще кілька контролерів створити, як такі потоки пропускаються повз пальці то?
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11.06.2025 00:35 Відповісти
А як там до цього, ще Антимонопольний комітет та Рахункову палату??
Там же, виключно, одних «продажних фахівців», зелЄрмак понасаджував!! Нехай і вони пильнують, як за такими, як типу кузьмук-єжель та рєзніков + з гопниками-рецидивістами!?!?
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11.06.2025 00:07 Відповісти
Відповідний меморандум підписано між закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу" та Держпродспоживслужбою

Коли бачу слово "меморандум", то одразу виникає відчуття якогось обману... Тобто, це начебто "зобов'язання", але не важливе. Тобто, можно виконувати, а можно і ні. А зважаючи на те, як наші чиновники ******* різні "схеми", то постачати будуть всяке "лайно" і по завищенним цінам.
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11.06.2025 00:10 Відповісти
Чому ви усі не можете не красти?
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11.06.2025 00:28 Відповісти
Зельоних корупціонерів будуть перевіряти Зельоні корупціонери. Традиційний квартальний комізм в стилі фарсу.
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11.06.2025 00:30 Відповісти
Ога, только поставщики и цены засекречены.
МАЛАДЦЫ!
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11.06.2025 00:31 Відповісти
А можна було з самого початку так зробити, ****** підарги?
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11.06.2025 01:22 Відповісти
 
 