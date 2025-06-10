Харчова продукція, яка постачається для ЗСУ, проходитиме перевірку у Держпродспоживслужбі, - Міноборони

Відтепер харчова продукція, яка постачається за державними контрактами для Збройних сил України, проходитиме перевірки також у лабораторіях Держпродспоживслужби.

Відповідний меморандум підписано між закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу" та Держпродспоживслужбою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

У ДОТ наголосили, що такий крок є надзвичайно важливим з огляду на високу експертну спроможність Держпродспоживслужби у проведенні лабораторних досліджень харчових продуктів.

"Цього року ДОТ вже посилив роботу у напрямі підвищення якості продуктів харчування. Особливу увагу приділено групам товарів, що є найбільш вразливими до можливих маніпуляцій, зокрема молочній продукції. Наступним етапом стануть обов’язкові лабораторні дослідження ковбасних виробів", – зазначив виконавчий директор ДОТ Андрій Созанський.

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