Харчова продукція, яка постачається для ЗСУ, проходитиме перевірку у Держпродспоживслужбі, - Міноборони
Відтепер харчова продукція, яка постачається за державними контрактами для Збройних сил України, проходитиме перевірки також у лабораторіях Держпродспоживслужби.
Відповідний меморандум підписано між закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу" та Держпродспоживслужбою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.
У ДОТ наголосили, що такий крок є надзвичайно важливим з огляду на високу експертну спроможність Держпродспоживслужби у проведенні лабораторних досліджень харчових продуктів.
"Цього року ДОТ вже посилив роботу у напрямі підвищення якості продуктів харчування. Особливу увагу приділено групам товарів, що є найбільш вразливими до можливих маніпуляцій, зокрема молочній продукції. Наступним етапом стануть обов’язкові лабораторні дослідження ковбасних виробів", – зазначив виконавчий директор ДОТ Андрій Созанський.
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Там же, виключно, одних «продажних фахівців», зелЄрмак понасаджував!! Нехай і вони пильнують, як за такими, як типу кузьмук-єжель та рєзніков + з гопниками-рецидивістами!?!?
Коли бачу слово "меморандум", то одразу виникає відчуття якогось обману... Тобто, це начебто "зобов'язання", але не важливе. Тобто, можно виконувати, а можно і ні. А зважаючи на те, як наші чиновники ******* різні "схеми", то постачати будуть всяке "лайно" і по завищенним цінам.
МАЛАДЦЫ!