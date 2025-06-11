Продукты питания, поставляемые для ВСУ, будут проходить проверку в Госпродпотребслужбе, – Минобороны
Отныне пищевая продукция, поставляемая по государственным контрактам для Вооруженных сил Украины, будет проходить проверки также в лабораториях Госпродпотребслужбы.
Соответствующий меморандум подписан между закупочным агентством Минобороны "Государственный оператор тыла" и Госпродпотребслужбой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
В ГОТ отметили, что такой шаг является чрезвычайно важным, учитывая высокую экспертную способность Госпродпотребслужбы в проведении лабораторных исследований пищевых продуктов.
"В этом году ГОТ уже усилил работу в направлении повышения качества продуктов питания. Особое внимание уделено группам товаров, которые являются наиболее уязвимыми к возможным манипуляциям, в частности молочной продукции. Следующим этапом станут обязательные лабораторные исследования колбасных изделий", - отметил исполнительный директор ГОТ Андрей Созанский.
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Там же, виключно, одних «продажних фахівців», зелЄрмак понасаджував!! Нехай і вони пильнують, як за такими, як типу кузьмук-єжель та рєзніков + з гопниками-рецидивістами!?!?
МАЛАДЦЫ!
Скарги на фальсифіковане масло, що продають в Києві їх не цікавить.