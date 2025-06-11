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Новости Оборонные закупки
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Продукты питания, поставляемые для ВСУ, будут проходить проверку в Госпродпотребслужбе, – Минобороны

проверка продуктов питания для ВСУ

Отныне пищевая продукция, поставляемая по государственным контрактам для Вооруженных сил Украины, будет проходить проверки также в лабораториях Госпродпотребслужбы.

Соответствующий меморандум подписан между закупочным агентством Минобороны "Государственный оператор тыла" и Госпродпотребслужбой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

В ГОТ отметили, что такой шаг является чрезвычайно важным, учитывая высокую экспертную способность Госпродпотребслужбы в проведении лабораторных исследований пищевых продуктов.

"В этом году ГОТ уже усилил работу в направлении повышения качества продуктов питания. Особое внимание уделено группам товаров, которые являются наиболее уязвимыми к возможным манипуляциям, в частности молочной продукции. Следующим этапом станут обязательные лабораторные исследования колбасных изделий", - отметил исполнительный директор ГОТ Андрей Созанский.

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Автор: 

Минобороны (9431) Госпродпотребслужба (259) Государственный оператор тыла (62) питание (3)


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Топ комментарии
+6
У цій службі працюють самі чесні і непідкупні працівники.
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11.06.2025 00:07 Ответить
+6
Зельоних корупціонерів будуть перевіряти Зельоні корупціонери. Традиційний квартальний комізм в стилі фарсу.
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11.06.2025 00:30 Ответить
+4
Тепер постачальники ще й туди відкати будуть платити. Не дають бізнесу розвиватись, покидьки. А взагалі треба ще кілька контролерів створити, як такі потоки пропускаються повз пальці то?
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11.06.2025 00:35 Ответить
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У цій службі працюють самі чесні і непідкупні працівники.
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11.06.2025 00:07 Ответить
Тепер постачальники ще й туди відкати будуть платити. Не дають бізнесу розвиватись, покидьки. А взагалі треба ще кілька контролерів створити, як такі потоки пропускаються повз пальці то?
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11.06.2025 00:35 Ответить
Контролерами треба ставити гурманів і годувати виключно армійським харчуванням. Несмачні каші в банках їсти не будуть і здохнуть від голоду. Від насиченої хімією їжі в зелених пакетах теж здохнуть, - корупції не буде.😀
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11.06.2025 05:39 Ответить
Цікаво, чому ці зелені пакети потрапляють у супермаркети? Лишні?
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11.06.2025 08:18 Ответить
Мені їх дав для дегустації військовий, який повернувся. Рисова каша розварена до консистенції холодця; перлову вдруге не захочеться, хоч на м'ясо не жались. Їжа в пакетах - раджу не бавитись в лотереї. Пластмасова ложка, сіль і цукор в маленьких пакетах нормальні по якості.
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11.06.2025 11:03 Ответить
У нас в "Таврії" дуже давно з'явилися, і тепер постійно є в наявності.
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11.06.2025 11:20 Ответить
Раджу почитати про діоксид сірки- то консервант Е-220. Також про нітрити. Знання збережуть здоров'я.
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11.06.2025 12:32 Ответить
Здоров'я - це щось з далекого минулого, але дякую вам за пораду 😂
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11.06.2025 12:48 Ответить
А як там до цього, ще Антимонопольний комітет та Рахункову палату??
Там же, виключно, одних «продажних фахівців», зелЄрмак понасаджував!! Нехай і вони пильнують, як за такими, як типу кузьмук-єжель та рєзніков + з гопниками-рецидивістами!?!?
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11.06.2025 00:07 Ответить
Чому ви усі не можете не красти?
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11.06.2025 00:28 Ответить
Зельоних корупціонерів будуть перевіряти Зельоні корупціонери. Традиційний квартальний комізм в стилі фарсу.
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11.06.2025 00:30 Ответить
Ога, только поставщики и цены засекречены.
МАЛАДЦЫ!
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11.06.2025 00:31 Ответить
А потім бачимо отаке в багажнику авто бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міноборони:
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11.06.2025 08:24 Ответить
А можна було з самого початку так зробити, ****** підарги?
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11.06.2025 01:22 Ответить
А цій службі не міністр оборони накази віддає - ну тоді гроші.
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11.06.2025 03:42 Ответить
Нехай перевірять як зберігаються ті харчі та в якому вигляді вони надходять до бійців.
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11.06.2025 04:10 Ответить
А що сталося за три роки, що ви вирішили перевіряти?
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11.06.2025 07:14 Ответить
Ще туди "заносити" забули. Треба табличку-ділення знати. А то одні жирують, а інші -злидні.
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11.06.2025 07:28 Ответить
Найкорумпованіша організація всіх часів.
Скарги на фальсифіковане масло, що продають в Києві їх не цікавить.
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11.06.2025 07:37 Ответить
 
 