ГОТ получил рекордные 207 предложений по обеспечению ВСУ продовольствием на второе полугодие

На прошлой неделе на Prozorro состоялись аукционы на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины на второе полугодие 2025 года. Закупочное агентство Минобороны"Государственный оператор тыла" получило 207 предложений от участников рынка, что стало рекордом для таких закупок.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как проходили торги

Общая ожидаемая стоимость - более 22,5 млрд грн

Количество лотов - 16

В среднем - не менее 10 предложений на каждый лот

Наибольшая конкуренция наблюдалась на лот по Запорожской области - 17 предложений, ожидаемая стоимость - более 527 млн грн.

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Новые игроки

К торгам присоединились и новые игроки: 7 компаний подали свои предложения впервые.

"Впервые мы получили такое количество заявок. Это свидетельствует, что рынок откликается на созданные прозрачные условия. Наша цель - привлекать новых поставщиков и формировать честные правила игры на рынке государственного снабжения", - комментирует Галина Литош, директор программы питания ДОТ.

Сейчас идет проверка победителей на соответствие квалификационным требованиям. Вскоре будут определены компании, которые будут поставлять продукты для ВСУ во втором полугодии.

Напомним, ДОТ Минобороны инициирует обновление каталога пищевых продуктов: часть из 360 наименований не используется.

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