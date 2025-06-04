ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ харчами на друге півріччя

Минулого тижня на Prozorro відбулися аукціони на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року. Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" отримала 207 пропозицій від учасників ринку, що стало рекордом для таких закупівель.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як відбувалися торги

Загальна очікувана вартість – понад 22.5 млрд грн

Кількість лотів – 16

У середньому – щонайменше 10 пропозицій на кожен лот

Найбільша конкуренція спостерігалась на лот по Запорізькій області – 17 пропозицій, очікувана вартість – понад 527 млн грн.

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Нові гравці

До торгів долучилися і нові гравці: 7 компаній подали свої пропозиції вперше.

"Уперше ми отримали таку кількість заявок. Це свідчить, що ринок відгукується на створені прозорі умови. Наша мета – залучати нових постачальників та формувати чесні правила гри на ринку державного постачання", – коментує Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.

Наразі триває перевірка переможців на відповідність кваліфікаційним вимогам. Незабаром будуть визначені компанії, які постачатимуть продукти для ЗСУ у другому півріччі.

Нагадаємо, ДОТ Міноборони ініціює оновлення каталогу харчових продуктів: частина з 360 найменувань не використовується.

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