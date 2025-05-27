ДОТ Міноборони ініціює оновлення каталогу харчових продуктів: частина з 360 найменувань не використовується

Команда закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу" презентувала оборонному відомству та командуванням Сил логістики й Медичних сил пропозиції щодо оновлення номенклатури каталогу продуктів харчування для Збройних сил України.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Мета ініціативи – оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність, але водночас запобігти розмиванню загальної вартості комплекту харчування.

Оновлення каталогу

"Оновлення каталогу – це логічне продовження системної роботи ДОТ із впровадження ефективної, прозорої та економічно обґрунтованої моделі закупівель для війська. Лише за минулий рік завдяки таким підходам вдалося зекономити на продовольчому забезпеченні приблизно 6 млрд грн з передбачених на це понад 29 млрд грн. Наш пріоритет – забезпечити військових якісним, збалансованим раціоном, водночас підвищуючи ефективність використання бюджетних коштів", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

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Перегляд каталогу ґрунтується на даних, отриманих під час цифровізації процесу обліку споживання продуктів харчування. Це дозволило ухвалювати рішення, зважаючи на реальні статистичні показники.

У зв’язку з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців, пропонується вилучити з каталогу позиції, які фактично не замовляються через складнощі з транспортуванням, зберіганням або споживанням. Йдеться, зокрема, про окремі м’ясні, молочні, овочеві та фруктові позиції. Наприклад, планується замінити малину на лохину, охолоджену свинину та деякі рибні позиції – частково на заморожені тощо.

"Як показує практика, через більш тривалий термін споживання військові, за наявності альтернативи, переважно обирають м’ясні та рибні позиції у замороженому вигляді, а не охолодженому. Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тому нерідко прибувають вже неналежної якості. Щодо риби – додатково планується розширити асортимент саме українських виробників, зокрема додати калібровані рибні стейки, чищену та патрану заморожену рибу локальних виробництв. Інші позиції, що пропонуються до вилучення, мають у каталозі схожі за характеристиками аналоги, тож ці зміни не позначаться на загальній різноманітності асортименту", – коментує Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.

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Крім того, є запит на додавання до каталогу нових позицій, які наразі не передбачені, але користуються попитом серед особового складу. Серед них – зефір, халва, кекс, заморожений стейк товстолоба, бутильована вода у тарі до 6 літрів тощо.

"Цьогоріч каталог містить 360 артикулів, частина з яких фактично не використовується. Це створює ризики цінових маніпуляцій і ускладнює формування економічно обґрунтованої вартості комплекту в цілому. Ми вже проходили етапи оновлення каталогу, тож нинішні зміни – логічне продовження цієї роботи. Плануємо скоригувати кількість позицій до приблизно 340", – зазначає Галина Літош.

Окремо триває аналіз описів до товарів: вони повинні відповідати чинним державним стандартам, але також відображати реальну товарну пропозицію на ринку.

Далі – робота з ринком, аналіз пропозицій та остаточне формування складу оновленого каталогу.