ГОТ Минобороны инициирует обновление каталога пищевых продуктов: часть из 360 наименований не используется

Команда закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" представила оборонному ведомству и командованием Сил логистики и Медицинских сил предложения по обновлению номенклатуры каталога продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Цель инициативы - оптимизировать ассортимент, сохраняя его разнообразие, но в то же время предотвратить размывание общей стоимости комплекта питания.

Обновление каталога

"Обновление каталога - это логическое продолжение системной работы ГОТ по внедрению эффективной, прозрачной и экономически обоснованной модели закупок для войска. Только за прошлый год благодаря таким подходам удалось сэкономить на продовольственном обеспечении примерно 6 млрд грн из предусмотренных на это более 29 млрд грн. Наш приоритет - обеспечить военных качественным, сбалансированным рационом, одновременно повышая эффективность использования бюджетных средств", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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Пересмотр каталога основывается на данных, полученных в ходе цифровизации процесса учета потребления продуктов питания. Это позволило принимать решения, исходя из реальных статистических показателей.

В связи с активными боевыми действиями и изменением запросов от военнослужащих, предлагается изъять из каталога позиции, которые фактически не заказываются из-за сложностей с транспортировкой, хранением или потреблением. Речь идет, в частности, об отдельных мясных, молочных, овощных и фруктовых позициях. Например, планируется заменить малину на голубику, охлажденную свинину и некоторые рыбные позиции - частично на замороженные и тому подобное.

"Как показывает практика, из-за более длительного срока потребления военные, при наличии альтернативы, преимущественно выбирают мясные и рыбные позиции в замороженном виде, а не охлажденном. Ягоды, в частности малина, требуют специальных условий транспортировки и хранения, поэтому нередко прибывают уже ненадлежащего качества. По рыбе - дополнительно планируется расширить ассортимент именно украинских производителей, в частности добавить калиброванные рыбные стейки, чищеную и потрошеную замороженную рыбу локальных производств. Другие позиции, предлагаемые к изъятию, имеют в каталоге похожие по характеристикам аналоги, поэтому эти изменения не скажутся на общем разнообразии ассортимента", - комментирует Галина Литош, директор программы питания ГОТ .

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Кроме того, есть запрос на добавление в каталог новых позиций, которые пока не предусмотрены, но пользуются спросом среди личного состава. Среди них - зефир, халва, кекс, замороженный стейк толстолоба, бутилированная вода в таре до 6 литров и тому подобное.

"В этом году каталог содержит 360 артикулов, часть из которых фактически не используется. Это создает риски ценовых манипуляций и затрудняет формирование экономически обоснованной стоимости комплекта в целом. Мы уже проходили этапы обновления каталога, поэтому нынешние изменения - логическое продолжение этой работы. Планируем скорректировать количество позиций до примерно 340", - отмечает Галина Литош.

Отдельно продолжается анализ описаний к товарам: они должны соответствовать действующим государственным стандартам, но также отражать реальное товарное предложение на рынке.

Далее - работа с рынком, анализ предложений и окончательное формирование состава обновленного каталога.