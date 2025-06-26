Адаптивная одежда для военных: ГОТ Минобороны впервые начинает закупку "пакета раненого". ФОТО

Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла (ГОТ) впервые начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого", в который будет входить адаптивная одежда и набор средств личной гигиены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Первые торги на закупку адаптивной одежды уже объявлены, общая сумма составляет около 170 млн грн. Поставки запланированы на II полугодие 2025 года, в четыре объединенных центра обеспечения.

"Этот проект - о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. "Пакет раненого" должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство", - отметил Александр Осадчий, временно исполняющий обязанности директора Департамента закупок Министерства обороны Украины.

Адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны, в частности подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, который прибывает в стабилизационный пункт или военный госпиталь.

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Летний комплект одежды

В летний комплект одежды будут входить: адаптивные майки, фуфайки с короткими и длинными рукавами, шорты, брюки и носки. Одежда будет подбираться индивидуально, с учетом состояния раненого.

Гигиенический набор

Гигиенический набор будет включать: полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту, дезодорант, влажные и сухие салфетки, расческу, щетку для волос, бумажные изделия, прокладки и тому подобное.

Отдельная закупка гигиенических наборов будет объявлена после утверждения технических требований Министерством обороны Украины и доведения соответствующего Перечня.

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