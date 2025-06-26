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Новости Пакет раненого
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Адаптивная одежда для военных: ГОТ Минобороны впервые начинает закупку "пакета раненого". ФОТО

Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла (ГОТ) впервые начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого", в который будет входить адаптивная одежда и набор средств личной гигиены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Первые торги на закупку адаптивной одежды уже объявлены, общая сумма составляет около 170 млн грн. Поставки запланированы на II полугодие 2025 года, в четыре объединенных центра обеспечения.

"Этот проект - о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. "Пакет раненого" должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство", - отметил Александр Осадчий, временно исполняющий обязанности директора Департамента закупок Министерства обороны Украины.

Адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны, в частности подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, который прибывает в стабилизационный пункт или военный госпиталь.

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Адаптивная одежда для военных

Летний комплект одежды

В летний комплект одежды будут входить: адаптивные майки, фуфайки с короткими и длинными рукавами, шорты, брюки и носки. Одежда будет подбираться индивидуально, с учетом состояния раненого.

Гигиенический набор

Гигиенический набор будет включать: полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту, дезодорант, влажные и сухие салфетки, расческу, щетку для волос, бумажные изделия, прокладки и тому подобное.

Отдельная закупка гигиенических наборов будет объявлена после утверждения технических требований Министерством обороны Украины и доведения соответствующего Перечня.

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Адаптивная одежда для военных

Автор: 

ранение (3405) закупки (776) Государственный оператор тыла (66)


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Топ комментарии
+6
А хіба поранений не може сам (або родичі,волонтери) купити необхідне? ЗЕмразота замість грошей пораненому, буде мародарить на шкарпетках та шампунях!!! І все це під соусом піклування про людину...
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26.06.2025 16:10 Ответить
+5
Щоб у тебе була можливість тут "знайти зраду", і "висраться"... Навіть не у всіх країнах НАТО подібні програми та комплекти в наявності... Бо таке роками розробляється і проходить "обкатку" в реальних умовах лікування та реабілітації поранених...
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26.06.2025 16:01 Ответить
+5
Не завжди поранений може ходити, часто після операційної він в палаті БЕЗ НІЧОГО лежить.
Сама ідея з пакетом для пораненого заслуговує схвалення.
Чи будуть красти? Будуть, як і кругом і не тільки в армії.
Окремо подяка волонтерам які це все "тягнули" на собі.
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26.06.2025 16:57 Ответить
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Куди так спішити? Тільки 11-й рік війна йде.
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26.06.2025 15:47 Ответить
Щоб у тебе була можливість тут "знайти зраду", і "висраться"... Навіть не у всіх країнах НАТО подібні програми та комплекти в наявності... Бо таке роками розробляється і проходить "обкатку" в реальних умовах лікування та реабілітації поранених...
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26.06.2025 16:01 Ответить
А ти тут адвокатом Потужного влаштувався, да? Підлизуєшь мародерам ЗЕбільне?😂
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26.06.2025 16:13 Ответить
Не звертай уваги воно просто Zелений провокатор.
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26.06.2025 16:21 Ответить
О ще один "серун" прибіг... Посмішіть моїх підписників - вони давно не сміялися... Бо тільки ідіоти можуть звинуватить мене у тому, що я - "адвокат Потужного" і йому "підлизую"...
Україна у війні перевернула стільки всього, що арміям НАТО нас уже доганять треба, і у нас вчиться...
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26.06.2025 16:35 Ответить
Нема у других,тому що це непотрібна херня.Дайте пораненому кошти,він сам замове і потрібного розміру.Ціль цієї програми красти гроші!!
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26.06.2025 16:48 Ответить
А ти "в курсі", що великосерійне, централізоване виробництво обходиться дешевше? Чи ти економіку в ПТУ вивчав?
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26.06.2025 16:52 Ответить
Це ти прогулювач ПТУ!Що,скільки і якого розміру збираєся виготовляти телепень ????такі речі тільки під заказ!!!Сідай-двійка
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26.06.2025 16:56 Ответить
Під заказ не набаго дорожче,точу,що машинка сама не шиє.Проте буде відповідати вимогам
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26.06.2025 17:02 Ответить
У нормальних людей голова округа... А у тебе - у вигляді "кубика"... Для цього є на фабриках відповідні люди. . І вони саме цим і займаються. Спочатку відвідують госпіталі. виясняють, які саме травми і поранення найбільш характерні. Потім виясняють, які саме анатомічні показники найбільш типові у поранених. І з врахуванням цих даних розробляють типові моделі та розміри одягу і розміщують це замовлення серед виконавців.... А твоє "під заказ", буде "золотим"...
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26.06.2025 18:07 Ответить
Створити ще міністерство,яке буде збирати анатомічні показники ,ну типовий зебіл!Де ви такі беретесь?Сходи узнай,скільки коштує,щоб замовити і не пиши херні всякої про золоте!!
Вкрадуть набагато більше,якщо за це діло візьмуться зелені.
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26.06.2025 18:15 Ответить
"Кубіку"! Не сміши моїх підписників, називаючи мене "Зебілом" і "зеленим"... Пояснюю для ідіотів: Логістика - це наука та практика управління потоками товарів, послуг та інформації від місця їх виробництва до кінцевого споживача, з метою забезпечення ефективності та оптимізації витрат. Вона включає планування, організацію, управління та контроль за переміщенням та зберіганням ресурсів, а також обробку супутньої інформації.
Моя робота, половину служби в армії (а я в ній прослужив більше 25 років), була пов"язана саме з цією сферою... Я документи візував, саме пов"язані з цим...
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26.06.2025 18:27 Ответить
Тобі армія розуму не добавила!!!В армію йшли люди,які ні головою ні руками зароби не могли в цивільному житті і це факт!Нікуди нема розуму поступити,лишається тільки армія ,рівень бурси!!!
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26.06.2025 18:32 Ответить
Так чого ж ти не в армії? Піди, і навчи "бурсаків", як правильно робить треба...
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26.06.2025 19:29 Ответить
А хіба поранений не може сам (або родичі,волонтери) купити необхідне? ЗЕмразота замість грошей пораненому, буде мародарить на шкарпетках та шампунях!!! І все це під соусом піклування про людину...
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26.06.2025 16:10 Ответить
Не завжди поранений може ходити, часто після операційної він в палаті БЕЗ НІЧОГО лежить.
Сама ідея з пакетом для пораненого заслуговує схвалення.
Чи будуть красти? Будуть, як і кругом і не тільки в армії.
Окремо подяка волонтерам які це все "тягнули" на собі.
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26.06.2025 16:57 Ответить
 
 