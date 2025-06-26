Адаптивная одежда для военных: ГОТ Минобороны впервые начинает закупку "пакета раненого". ФОТО
Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла (ГОТ) впервые начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого", в который будет входить адаптивная одежда и набор средств личной гигиены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Первые торги на закупку адаптивной одежды уже объявлены, общая сумма составляет около 170 млн грн. Поставки запланированы на II полугодие 2025 года, в четыре объединенных центра обеспечения.
"Этот проект - о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. "Пакет раненого" должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство", - отметил Александр Осадчий, временно исполняющий обязанности директора Департамента закупок Министерства обороны Украины.
Адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны, в частности подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, который прибывает в стабилизационный пункт или военный госпиталь.
Летний комплект одежды
В летний комплект одежды будут входить: адаптивные майки, фуфайки с короткими и длинными рукавами, шорты, брюки и носки. Одежда будет подбираться индивидуально, с учетом состояния раненого.
Гигиенический набор
Гигиенический набор будет включать: полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту, дезодорант, влажные и сухие салфетки, расческу, щетку для волос, бумажные изделия, прокладки и тому подобное.
Отдельная закупка гигиенических наборов будет объявлена после утверждения технических требований Министерством обороны Украины и доведения соответствующего Перечня.
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Україна у війні перевернула стільки всього, що арміям НАТО нас уже доганять треба, і у нас вчиться...
Вкрадуть набагато більше,якщо за це діло візьмуться зелені.
Моя робота, половину служби в армії (а я в ній прослужив більше 25 років), була пов"язана саме з цією сферою... Я документи візував, саме пов"язані з цим...
Сама ідея з пакетом для пораненого заслуговує схвалення.
Чи будуть красти? Будуть, як і кругом і не тільки в армії.
Окремо подяка волонтерам які це все "тягнули" на собі.