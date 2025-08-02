Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence показав ефективність і запускається у повну експлуатацію, - Шмигаль

Міноборони запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він вже підписав відповідний наказ після успішного завершення етапу експериментального впровадження.

"DOT-Chain автоматизує процеси постачання та послуг для Збройних Сил України – від речового майна й продовольства до безпілотних систем та засобів РЕБ. Система забезпечує стандартизацію, оперативність та достовірність даних у сфері забезпечення армії", - пояснив Шмигаль.

Також зазначається, що у межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє воїнам самим обирати потрібні дрони. Водночас Агенція оборонних закупівель бере на себе всю бюрократію та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ.

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"DOT-Chain – це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників", - резюмує міністр.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони впроваджує маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.