Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence показав ефективність і запускається у повну експлуатацію, - Шмигаль
Міноборони запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він вже підписав відповідний наказ після успішного завершення етапу експериментального впровадження.
"DOT-Chain автоматизує процеси постачання та послуг для Збройних Сил України – від речового майна й продовольства до безпілотних систем та засобів РЕБ. Система забезпечує стандартизацію, оперативність та достовірність даних у сфері забезпечення армії", - пояснив Шмигаль.
Також зазначається, що у межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє воїнам самим обирати потрібні дрони. Водночас Агенція оборонних закупівель бере на себе всю бюрократію та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ.
"DOT-Chain – це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників", - резюмує міністр.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони впроваджує маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
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Поки за будь-яким софтом стоїть махрова корупція, до дупи вся ця автоматизація.
А той, хто анонсує цю диво-систему, сам є маріонеткою корупційної системи Зеленського.
Чи корупція просто є частиною тоталітарної системи, як це було у Рейху, як це було у СРСР.
І дивним чином є пряма кореляція рівня корумпованості з індексом її сприйняття у населення.
Там, де корупція токсичніша за педофілію, вона найнижча.
А там де навіть останній бидлюк з низів хоче "порішати" навіть побутову фігню через кума чи сусіда, найвищий.
А у нас цим пронизано суспільство знизу доверху. Тільки Вася, яки робить через кума собі бронь, вважає, що міністр не має права на корупцію, а міністр виправдовує себе, стверджуючи, що навіть останній Вася є корумпантом.
Все там: І ракети, і мільйон дронів, і Зірка Смерті.
Цікаво, а кацапи вже почали робити замовлення чи тільки добирають ключі до чергрвої дірявої приблуди...
Ще раз від Шмигаля... . "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence..." Це як в банді на фєні ботати..
Як кажуть в народі якась "ср*ка -мотика".
Они хочут свою образованность показать…
…и всегда говорят о непонятном! А. П. Чехов
Какие-то чудаки наши докладчики!
Выражается во время речи иностранными
словами, а когда рабочие попросили
объяснить - он, оказывается, сам не понимает!
Рабкор Н. Чуфыркин
https://www.youtube.com/watch?v=gR8GeAAvEyU