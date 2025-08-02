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Новини Індустрія дронів
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Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence показав ефективність і запускається у повну експлуатацію, - Шмигаль

Маркетплейс зброї

Міноборони запускає систему управління постачанням DOT-Chain у повну експлуатацію.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він вже підписав відповідний наказ після успішного завершення етапу експериментального впровадження.

"DOT-Chain автоматизує процеси постачання та послуг для Збройних Сил України – від речового майна й продовольства до безпілотних систем та засобів РЕБ. Система забезпечує стандартизацію, оперативність та достовірність даних у сфері забезпечення армії", - пояснив Шмигаль.

Також зазначається, що у межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє воїнам самим обирати потрібні дрони. Водночас Агенція оборонних закупівель бере на себе всю бюрократію та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ.

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"DOT-Chain – це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників", - резюмує міністр.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони впроваджує маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Автор: 

Міноборони (7603) закупівлі (3513) Шмигаль Денис (4751)


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Топ коментарі
+4
Блін... От навіщо весь цей пафос?
Для кого?

Поки за будь-яким софтом стоїть махрова корупція, до дупи вся ця автоматизація.
А той, хто анонсує цю диво-систему, сам є маріонеткою корупційної системи Зеленського.
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02.08.2025 13:26 Відповісти
+2
Всяка херня крім нарощування виробництва зброї,як завжди,потужно
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02.08.2025 13:26 Відповісти
+2
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02.08.2025 13:29 Відповісти
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Всяка херня крім нарощування виробництва зброї,як завжди,потужно
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02.08.2025 13:26 Відповісти
Блін... От навіщо весь цей пафос?
Для кого?

Поки за будь-яким софтом стоїть махрова корупція, до дупи вся ця автоматизація.
А той, хто анонсує цю диво-систему, сам є маріонеткою корупційної системи Зеленського.
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02.08.2025 13:26 Відповісти
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02.08.2025 13:29 Відповісти
І як там у Китаї вже перемогли корупцію?
Чи корупція просто є частиною тоталітарної системи, як це було у Рейху, як це було у СРСР.
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02.08.2025 13:35 Відповісти
Корупцію не переможеш. Он китайці стріляють за це, і все одно крадуть. І так, корупція є частиною усіх тоталітарних систем. Є чудова книга Ігора Буніча "Золото партії". У другій та третій частинах про корупцію совку написано шикарно. І знову ж, Китай хоч і тоталітарна держава, проте з ринковою економікою, на відміну від совку.
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02.08.2025 13:46 Відповісти
Бо справжня боротьба з корупцією полягає у вихованні її несприйняття у всіх верств населення, а не у репресіях.
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02.08.2025 13:49 Відповісти
Маячня. Людську природу не переробиш ніяким вихованням. І не треба репресій. Треба щоб дійсно усі були рівними перед законом. А ось це, на жаль, утопія.
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02.08.2025 13:53 Відповісти
Дивним чином у ЄС ні.
І дивним чином є пряма кореляція рівня корумпованості з індексом її сприйняття у населення.

Там, де корупція токсичніша за педофілію, вона найнижча.
А там де навіть останній бидлюк з низів хоче "порішати" навіть побутову фігню через кума чи сусіда, найвищий.
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02.08.2025 13:59 Відповісти
Саме тому там і низький рівень корупції, бо можуть посадити будь кого. На відміну від нас. Де простий митник, прикордонник, тцкун є мільйонерами, і не тільки гривневими. За вищі посади можна й не казати. І всі все знають, і ніхто нічого не робить.
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02.08.2025 14:06 Відповісти
Не тільки. Там реально це фу на всіх рівнях, крім поодиноких випадків.

А у нас цим пронизано суспільство знизу доверху. Тільки Вася, яки робить через кума собі бронь, вважає, що міністр не має права на корупцію, а міністр виправдовує себе, стверджуючи, що навіть останній Вася є корумпантом.
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02.08.2025 14:14 Відповісти
Тут згоден.
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02.08.2025 14:19 Відповісти
Де ракети, Шмигаль?
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02.08.2025 13:30 Відповісти
Ввечері один потужний відеоблогер розкаже.
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02.08.2025 13:32 Відповісти
У Дотчейн Бла-Бла Супер найс системі.

Все там: І ракети, і мільйон дронів, і Зірка Смерті.

Цікаво, а кацапи вже почали робити замовлення чи тільки добирають ключі до чергрвої дірявої приблуди...
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02.08.2025 13:39 Відповісти
Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence показав ефективність і запускається у повну експлуатацію, - Шмигаль

Ще раз від Шмигаля... . "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence..." Це як в банді на фєні ботати..

Як кажуть в народі якась "ср*ка -мотика".

Они хочут свою образованность показать…

…и всегда говорят о непонятном! А. П. Чехов

Какие-то чудаки наши докладчики!

Выражается во время речи иностранными
словами, а когда рабочие попросили
объяснить - он, оказывается, сам не понимает!
Рабкор Н. Чуфыркин

https://www.youtube.com/watch?v=gR8GeAAvEyU
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02.08.2025 13:38 Відповісти
Цікаво а туалетний папір з кабінки Шмигаль теж так складно просить чи вміє, коли треба, обходитися звичайним лексиконом?
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02.08.2025 13:47 Відповісти
Техника на грани фантастики - Кнопку нажал, бревно на плечо и понес...
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02.08.2025 14:04 Відповісти
 
 