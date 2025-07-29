ДОТ Міноборони оголосив закупівлю ще 200 000 посилених сухпайків

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" оголосила тендер на закупівлю 200 000 посилених добових польових наборів продуктів для Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Зазначається, що ця закупівля доповнює нещодавно укладені контракти на постачання ще 200 000 посилених раціонів.

Паралельно ДОТ продовжує контрактування традиційних добових раціонів. Зокрема, нещодавно були укладені контракти, поставки за якими, згідно із заявками Командування Сил логістики, розпочнуться у вересні 2025 року.

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11 чинних контрактів на постачання добових раціонів

Станом на кінець липня ДОТ адмініструє 11 чинних контрактів на постачання традиційних добових раціонів. Загальний обсяг закупівлі за цими угодами становить майже 1,6 мільйона наборів.

Одна із компаній, яка виконує три договори, здійснює поставки з випередженням графіка: 70% продукції вже пройшли приймання та передані до військових частин.

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ДОТ Міноборони продовжує системну співпрацю з виробниками, логістичними операторами та військовими частинами задля формування прозорої системи харчового забезпечення ЗСУ.