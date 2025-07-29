ДОТ Минобороны объявил закупку еще 200 000 усиленных сухпайков

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило тендер на закупку 200 000 усиленных суточных полевых наборов продуктов для Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Отмечается, что эта закупка дополняет недавно заключенные контракты на поставку еще 200 000 усиленных рационов.

Параллельно ДОТ продолжает контрактирование традиционных суточных рационов. В частности, недавно были заключены контракты, поставки по которым, согласно заявкам Командования Сил логистики, начнутся в сентябре 2025 года.

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11 действующих контрактов на поставку суточных рационов

По состоянию на конец июля ДОТ администрирует 11 действующих контрактов на поставку традиционных суточных рационов. Общий объем закупки по этим соглашениям составляет почти 1,6 миллиона наборов.

Одна из компаний, которая выполняет три договора, осуществляет поставки с опережением графика: 70% продукции уже прошли приемку и переданы в воинские части.

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ДОТ Минобороны продолжает системное сотрудничество с производителями, логистическими операторами и воинскими частями для формирования прозрачной системы пищевого обеспечения ВСУ.