Військові отримали першу тисячу дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, - Міноборони

Військові з Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямків вже отримали першу тисячу FPV-дронів, замовлену через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Строк поставки з моменту оформлення заявки в системі склав менше двох тижнів. Це в понад чотири рази швидше, ніж при використанні стандартної процедури закупівлі.

Загалом за перші два тижні роботи ІТ-системи DOT-Chain Defence військові сформували 43 замовлення на майже 7 000 дронів (FPV та бомберів) на загальну суму майже 245 млн грн.

Щоб забезпечити безперебійний старт роботи системи, команда АОЗ та ДОТ провела спеціальні навчання для підрозділів, зокрема виїзні візити безпосередньо в зону бойових дій.

Наразі маркетплейс зброї DOT-Chain Defence функціонує в пілотному режимі. Участь у ньому беруть 12 бригад, які перебувають на напрямках із найбільшою інтенсивністю бойових дій. Перші замовлення військові здійснили 31 липня.

Довідка:

ІТ-система DOT-Chain Defence розроблена "Державним оператором тилу" та використовується "Агенцією оборонних закупівель" для оперативного й адресного забезпечення Збройних Сил України зброєю. Вона працює як маркетплейс: військові за кошти АОЗ самостійно обирають необхідні їм типи та кількість безпілотників. Наразі ІТ-система функціонує в пілотному режимі, де доступні лише FPV-дрони. Після завершення тестування DOT-Chain Defence масштабують на інші підрозділи ЗСУ та розширять перелік доступних для замовлення засобів – РЕБ/РЕР, НРК, різних типів безпілотних літальних апаратів, а також скидів до них.