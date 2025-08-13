РУС
Боевые действия на востоке
437 2

Враг несет значительные потери в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", за двое суток ликвидировано более 150 оккупантов

азов

В ходе проведения действий 1-м корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Азова".

"Вследствие боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих. Боевые действия продолжаются. Спланированы и реализуются мероприятия в районах населенных пунктов в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" в ОТГ "Донецк", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" занял полосу обороны на Покровском направлении. Ситуация сложная, приняты меры для блокирования сил противника, - заявление

Автор: 

ликвидация (3954) боевые действия (4702) Азов (819) война в Украине (5662)
Кацапня на тому напрямку як дізналась про те що перед ними тепер "Азов" то обісрались...
13.08.2025 23:53 Ответить
13.08.2025 23:53 Ответить
Це там де казали просочилось 5-10 орків?
14.08.2025 00:01 Ответить
14.08.2025 00:01 Ответить
 
 