Враг несет значительные потери в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", за двое суток ликвидировано более 150 оккупантов
В ходе проведения действий 1-м корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Азова".
"Вследствие боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих. Боевые действия продолжаются. Спланированы и реализуются мероприятия в районах населенных пунктов в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" в ОТГ "Донецк", - говорится в сообщении.
