Новини Бойові дії на сході
Ворог зазнає значних втрат у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", за дві доби ліквідовано понад 150 окупантів

азов

В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Азову".

"В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців. Бойові дії тривають. Сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" в ОТУ "Донецьк", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява

ліквідація (4343) бойові дії (4457) Азов (803) війна в Україні (5700)
Кацапня на тому напрямку як дізналась про те що перед ними тепер "Азов" то обісрались...
13.08.2025 23:53 Відповісти
Це там де казали просочилось 5-10 орків?
14.08.2025 00:01 Відповісти
Щира подяка ,, Азову" за знищення кацапні
на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️!!
14.08.2025 00:19 Відповісти
Щось про це пишуть на ворожих каналах:

14.08.2025 00:36 Відповісти
14.08.2025 00:44 Відповісти
 
 