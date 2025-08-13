Ворог зазнає значних втрат у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", за дві доби ліквідовано понад 150 окупантів
В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Азову".
"В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців. Бойові дії тривають. Сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" в ОТУ "Донецьк", - йдеться в повідомленні.
на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️!!