Ворог зазнає значних втрат у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", за дві доби ліквідовано понад 150 окупантів

В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Азову".

"В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців. Бойові дії тривають. Сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" в ОТУ "Донецьк", - йдеться в повідомленні.

