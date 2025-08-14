Шмыгаль провел беседу с главой Rheinmetall Паппергером после его жалоб на бюрократию в Украине

Министр обороны Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с директором концерна Rheinmetall Армином Паппергером после его жалоб на проблемы с бюрократией в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Минобороны.

"Провел разговор с Армином Паппергером, руководителем Rheinmetall Group. Это наш давний и важный партнер. Имеем образцовое сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО. В фокусе сейчас развитие совместных проектов в Украине, в частности - строительство завода по производству артиллерийских снарядов. Проговорили ключевые этапы и рабочие вопросы. Двигаемся по плану. Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро. Ценим наше сотрудничество", - говорится в сообщении.

Ранее Паппергер заявил, что сейчас темпы возведения завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро, как бы хотелось.