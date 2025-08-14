РУС
Новости Производство боеприпасов в Украине
5 065 32

Шмыгаль провел беседу с главой Rheinmetall Паппергером после его жалоб на бюрократию в Украине

Шмыгаль и Паппергер

Министр обороны Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с директором концерна Rheinmetall Армином Паппергером после его жалоб на проблемы с бюрократией в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Минобороны.

"Провел разговор с Армином Паппергером, руководителем Rheinmetall Group. Это наш давний и важный партнер. Имеем образцовое сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО. В фокусе сейчас развитие совместных проектов в Украине, в частности - строительство завода по производству артиллерийских снарядов. Проговорили ключевые этапы и рабочие вопросы. Двигаемся по плану. Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро. Ценим наше сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Снарядный завод в Украине не достроен из-за бюрократии", - Rheinmetall

Ранее Паппергер заявил, что сейчас темпы возведения завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро, как бы хотелось.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2813) Rheinmetall (86)
Топ комментарии
+33
Шмигаль передав Паппергеру слова найвеличнішого Боневтіка **********, що в Україні немає корупції та бюрократичних перешкод і що Паппергер порохобот, порохоскот та кацапське ІПСО.
14.08.2025 01:28 Ответить
+30
Шмигаль чітко роз'яснив німцям - скільки і кому потрібно ''занести'' - щоб зменшити бюрократичні перешкоди.

Так що в офісі Єрмака-Зеленського очікують на німецький транш на офшорні рахунки банди Зеленського.
14.08.2025 01:34 Ответить
+16
У всьому винен був прем'єр міністр Шмигаль, але коли Шмигаль став міністром оборони все різко змінилось
14.08.2025 02:37 Ответить
Комментировать
Вау! Шмігаль виявляється ще й "няня" в єрмолковій спідниці...
14.08.2025 01:23 Ответить
14.08.2025 01:28 Ответить
У них навіть призвіща на ту саму букву починаються, а призвіще фріца на український лад буде Папперошенко. Можливо навіть родичі
14.08.2025 01:34 Ответить
А брата? Брата він убивав? Фріц.
14.08.2025 09:28 Ответить
Так, у нього й свій Швайнарчук є
14.08.2025 09:56 Ответить
14.08.2025 01:34 Ответить
+10% відкату за те що був сильно балакучим
14.08.2025 01:43 Ответить
Ну це не по-пацанськи! +30% як мінімум. Пацана все ж таки обідив, має відповісти.
14.08.2025 09:29 Ответить
Шмигло без пояснень видав коротеньку дозу сцянини в очі і продовжив деребан далі.
14.08.2025 01:50 Ответить
зельоний 314здьож
14.08.2025 02:16 Ответить
Німець скаржиться на бюрократію не в Німеччині? Смішно.
14.08.2025 02:27 Ответить
14.08.2025 02:37 Ответить
Скільки було положено Папперґером Шмигалю за усунення бюрократичних перешкод?
14.08.2025 03:47 Ответить
може не бюрократія, а корупція?
14.08.2025 03:50 Ответить
Коруптократія.
14.08.2025 05:27 Ответить
Визначив покращену механіку координації

Не забувай озвучувати і масштабувати!
14.08.2025 06:08 Ответить
Які заводи?? Хто дітей бюрократів та корупціонерів за кордоном годувати буде та жінок по курортах возити?? Пушкін?? Так його знесли! А на ці курорти гроші потрібні!! Знов таки хатинки будуються, авто міняються...Короче - яка така війна???
14.08.2025 06:24 Ответить
Іспанський сором...Це так "покращують" репутацію України, що аж гай шумить, не кажучи вже про жахливий дефіцит всього на фронті.
14.08.2025 06:45 Ответить
Як уже задовбали такі повідомлення----переговорили, обсудили, домовились іт.інш. НІ ПРО ЩО!
14.08.2025 06:59 Ответить
Разговором по бюрократии - потужный удар,подсуньте им еще инцестняню,она во всех мелких деталях и органах разберется.
14.08.2025 07:02 Ответить
Поки буде зєля, буде корупція. Поки буде корупція, буде війна. Поки буде війна, буде зєля. Коло замкнулось
14.08.2025 07:25 Ответить
Шмигаль розяснив німцям, шо треба заносити йому особисто, а вже він все поділись, як шут накаже, і вже потім будівництво завершиться.
14.08.2025 07:25 Ответить
Відповідно до наявної інформації, у біографії Дениса Шмигаля не згадується про проходження військової служби в армії. Його освіта та кар'єра пов'язані з економікою та менеджментом
14.08.2025 07:30 Ответить
На місці німців одразу послав би нах. Цим зеленим тварюкам допомагають, ще. Цеж суцільні гнида та крадії. Вони ще про перемогу на гамномарафоні пропогандували. Яка перемога з такими покидьками та нечистотами.
14.08.2025 07:49 Ответить
**** одні розмови проводять, а порішати "проблеми" слабо, чи то другоє....
14.08.2025 08:09 Ответить
Няню, забули надати...
14.08.2025 08:16 Ответить
Зелене кодло в своєму репертуарі. 3 роки воно гундосило на весь світ «дайте зброю», а тепер затягує будівництво такого необхідного заводу в Україні. Напевно обшуки зєліних дружків в Німеччині зрушили ситуацію з будівництвом.
14.08.2025 08:16 Ответить
Шмиигаль почему-то не "поговорил" с теми, кто саботирует строительство завода, а с тем, кто пожаловался на саботажников.
14.08.2025 08:39 Ответить
"ми не розуміємо, про які проблеми з бюрократією в Україні говорить папперґер" (С)
14.08.2025 08:49 Ответить
Провів розмову?? Після таких заяв він має піти у відставку або поїхати на завод Рейнметал та САМОТУЖКИ копати траншеї під фундамент, подавати зварювальникам каву та електроди. На інше він все одно не здатен
14.08.2025 09:14 Ответить
Нарешті пана німця ознайомили із тарифами "за дозвіл", за підключення, "за сприяння"...
14.08.2025 09:41 Ответить
чому не провести розмову з пдорами-корупціонерами?
14.08.2025 10:25 Ответить
 
 