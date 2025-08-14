УКР
Шмигаль провів розмову з очільником Rheinmetall Папперґером після його скарг на бюрократію в Україні

Шмигаль та Паперґер

Міністр оборони Денис Шмигаль провів телефонну розмову з директором концерну Rheinmetall Арміном Папперґером, після його скарг на проблеми з бюрократією в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу очільника Міноборони.

"Провів розмову з Арміном Паппергером, керівником Rheinmetall Group. Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО. У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль і Гілі обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"

Раніше Папперґер заявив, що наразі темпи зведення заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося.

Шмигаль Денис (4770) Rheinmetall (129)
Вау! Шмігаль виявляється ще й "няня" в єрмолковій спідниці...
показати весь коментар
14.08.2025 01:23 Відповісти
Шмигаль передав Паппергеру слова найвеличнішого Боневтіка **********, що в Україні немає корупції та бюрократичних перешкод і що Паппергер порохобот, порохоскот та кацапське ІПСО.
показати весь коментар
14.08.2025 01:28 Відповісти
У них навіть призвіща на ту саму букву починаються, а призвіще фріца на український лад буде Папперошенко. Можливо навіть родичі
показати весь коментар
14.08.2025 01:34 Відповісти
Шмигаль чітко роз'яснив німцям - скільки і кому потрібно ''занести'' - щоб зменшити бюрократичні перешкоди.

Так що в офісі Єрмака-Зеленського очікують на німецький транш на офшорні рахунки банди Зеленського.
показати весь коментар
14.08.2025 01:34 Відповісти
+10% відкату за те що був сильно балакучим
показати весь коментар
14.08.2025 01:43 Відповісти
Шмигло без пояснень видав коротеньку дозу сцянини в очі і продовжив деребан далі.
показати весь коментар
14.08.2025 01:50 Відповісти
зельоний 314здьож
показати весь коментар
14.08.2025 02:16 Відповісти
Німець скаржиться на бюрократію не в Німеччині? Смішно.
показати весь коментар
14.08.2025 02:27 Відповісти
У всьому винен був прем'єр міністр Шмигаль, але коли Шмигаль став міністром оборони все різко змінилось
показати весь коментар
14.08.2025 02:37 Відповісти
 
 