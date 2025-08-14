Шмигаль провів розмову з очільником Rheinmetall Папперґером після його скарг на бюрократію в Україні

Міністр оборони Денис Шмигаль провів телефонну розмову з директором концерну Rheinmetall Арміном Папперґером, після його скарг на проблеми з бюрократією в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу очільника Міноборони.

"Провів розмову з Арміном Паппергером, керівником Rheinmetall Group. Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО. У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль і Гілі обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"

Раніше Папперґер заявив, що наразі темпи зведення заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося.