1 млн боеприпасов поставлено Украине в рамках "чешской инициативы", - премьер Фиала

В 2025 году Украина получила 1 миллион боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала, информирует Цензор.НЕТ.

"Важная встреча Коалиции желающих. Я ценю постоянную координацию с президентом Трампом в преддверии пятничной встречи на Аляске, и я приветствую тот факт, что на сегодняшней встрече Коалиции желающих впервые также присутствовал вице-президент Джей Ди Вэнс", - отметил он.

По словам Фиалы, в рамках Коалиции желающих есть четкий консенсус относительно дальнейших действий.

"Могу сообщить, что по состоянию на сегодня через Чешскую инициативу по боеприпасам мы уже доставили в Украину один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в этом году", - добавил глава правительства.

боеприпасы (2397) Чехия (1780) Фиала Петр (86)
Але ж Венс в понеділок у своєму брифінгу казав, що вони умивають руки і більше не будуть давати нам зброю безоплатно а тільки через покупку у них НАТО цієї зброї. Сьогодні кажуть одне, завтра інше зовсім нема ні тактики ні стратегії в їх поступках.
14.08.2025 09:58 Ответить
скільки з 22 року було витрачено з місцевих бюджетів на озеленення,освітлення,Асфальтування? Скоріш за все можна було б подвоїти цей лімон,чи більше?
14.08.2025 10:04 Ответить
Чехія, молодці!!! Сказали, зробили!!! Дякуємо!!!
14.08.2025 10:18 Ответить
 
 