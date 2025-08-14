1 млн боеприпасов поставлено Украине в рамках "чешской инициативы", - премьер Фиала
В 2025 году Украина получила 1 миллион боеприпасов в рамках "чешской инициативы".
Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала, информирует Цензор.НЕТ.
"Важная встреча Коалиции желающих. Я ценю постоянную координацию с президентом Трампом в преддверии пятничной встречи на Аляске, и я приветствую тот факт, что на сегодняшней встрече Коалиции желающих впервые также присутствовал вице-президент Джей Ди Вэнс", - отметил он.
По словам Фиалы, в рамках Коалиции желающих есть четкий консенсус относительно дальнейших действий.
"Могу сообщить, что по состоянию на сегодня через Чешскую инициативу по боеприпасам мы уже доставили в Украину один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в этом году", - добавил глава правительства.
