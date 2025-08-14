1 млн боєприпасів поставили Україні в рамках "чеської ініціативи", - прем’єр Фіала
У 2025 році Україна отримала 1 мільйон боєприпасів в рамках "чеської ініціативи".
Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива зустріч Коаліції охочих. Я ціную постійну координацію з президентом Трампом напередодні п'ятничної зустрічі на Алясці, і я вітаю той факт, що на сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих вперше також був присутній віце-президент Джей Ді Венс", - зазначив він.
За словами Фіали, в рамках Коаліції охочих є чіткий консенсус щодо подальших дій.
"Можу повідомити, що станом на сьогодні через Чеську ініціативу з боєприпасів ми вже доставили в Україну один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів цього року", - додав глава уряду.
Владимир Рудяга
Georgi luckman
