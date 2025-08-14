УКР
Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
1 млн боєприпасів поставили Україні в рамках "чеської ініціативи", - прем’єр Фіала

У 2025 році Україна отримала 1 мільйон боєприпасів в рамках "чеської ініціативи".

Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива зустріч Коаліції охочих. Я ціную постійну координацію з президентом Трампом напередодні п'ятничної зустрічі на Алясці, і я вітаю той факт, що на сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих вперше також був присутній віце-президент Джей Ді Венс", - зазначив він.

За словами Фіали, в рамках Коаліції охочих є чіткий консенсус щодо подальших дій.

"Можу повідомити, що станом на сьогодні через Чеську ініціативу з боєприпасів ми вже доставили в Україну один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів цього року", - додав глава уряду.

Читайте: До кінця року Україна планує отримати близько 1,8 млн боєприпасів в рамках "чеської ініціативи", - Сибіга

боєприпаси (2337) Чехія (1696) Фіала Петр (111)
Але ж Венс в понеділок у своєму брифінгу казав, що вони умивають руки і більше не будуть давати нам зброю безоплатно а тільки через покупку у них НАТО цієї зброї. Сьогодні кажуть одне, завтра інше зовсім нема ні тактики ні стратегії в їх поступках.
14.08.2025 09:58 Відповісти
скільки з 22 року було витрачено з місцевих бюджетів на озеленення,освітлення,Асфальтування? Скоріш за все можна було б подвоїти цей лімон,чи більше?
14.08.2025 10:04 Відповісти
 
 