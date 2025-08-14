Постоянно находился под наблюдением военных РФ: из оккупации вернули украинского подростка
С временно оккупированной территории удалось вернуть еще одного украинского подростка.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Юноша большую часть жизни провел в оккупации. Он постоянно находился под наблюдением российских военных. Любое неосторожное слово или поступок могли привести к серьезным последствиям для него или его матери. Особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории - об этом запрещалось даже упоминать", - говорится в сообщении.
Несмотря на риски, подросток решился обратиться за помощью.
Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории.
