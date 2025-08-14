РУС
Постоянно находился под наблюдением военных РФ: из оккупации вернули украинского подростка

С временно оккупированной территории удалось вернуть еще одного украинского подростка.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Юноша большую часть жизни провел в оккупации. Он постоянно находился под наблюдением российских военных. Любое неосторожное слово или поступок могли привести к серьезным последствиям для него или его матери. Особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории - об этом запрещалось даже упоминать", - говорится в сообщении.

Несмотря на риски, подросток решился обратиться за помощью.

Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории.

Украинского подростка вернули из оккупации Что известно

З Донецька?
показать весь комментарий
14.08.2025 10:07 Ответить
Звідки вам знати? Моя тітка тільки через Телеграм може з дочкою і внуком спілкуватись. Вони в Бердянську. Навіть подзвонити на мобільний не можуть.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:22 Ответить
єрмак, кончена істота!
йди до студентів, вони тобі розкажуть де твоє місце!!!
показать весь комментарий
14.08.2025 10:15 Ответить
спочатку ця 🤡 зеленська шобла ,здає українську теріторію русні ,а потім перевзуваються в рятівників !!! ...
показать весь комментарий
14.08.2025 10:37 Ответить
 
 