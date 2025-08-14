Постійно перебував під наглядом військових РФ: з окупації повернули українського підлітка
Із тимчасово окупованої території вдалося повернути ще одного українського підлітка.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Хлопець більшу частину життя провів в окупації. Він постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері. Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території - про це заборонялося навіть згадувати", - йдеться в повідомленні.
Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу.
Наразі він перебуває на підконтрольній Україні території.
