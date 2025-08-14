УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9847 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації Повернення з окупації
157 3

Постійно перебував під наглядом військових РФ: з окупації повернули українського підлітка

Українського підлітка повернули із окупації Що відомо

Із тимчасово окупованої території вдалося повернути ще одного українського підлітка.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Хлопець більшу частину життя провів в окупації. Він постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері. Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території - про це заборонялося навіть згадувати", - йдеться в повідомленні.

Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу.

Наразі він перебуває на підконтрольній Україні території.

Читайте: Ще одну групу українських дітей повернули з окупованих РФ територій

Українського підлітка повернули із окупації Що відомо

Автор: 

діти (5254) окупація (6813) повернення (272)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Донецька?
показати весь коментар
14.08.2025 10:07 Відповісти
Сміх.Чогось в Меліку нікого під наглядом не тримають,навіть двох моїх однокашників,колишніх атошніків ніхто не чіпає.
показати весь коментар
14.08.2025 10:13 Відповісти
єрмак, кончена істота!
йди до студентів, вони тобі розкажуть де твоє місце!!!
показати весь коментар
14.08.2025 10:15 Відповісти
 
 