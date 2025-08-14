Тела двух 14-летних юношей обнаружены в частном доме во Львове, - полиция

Во Львове полицейские расследуют обстоятельства смерти двух юношей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 12 августа в одном из частных домов во Львове были обнаружены тела двух 14-летних львовян, без признаков жизни. Один из умерших временно проживал в Республике Польша, другой - постоянно проживал во Львове.

"Тела подростков обнаружила мама одного из них, она же сообщила о происшествии в полицию", - пояснили в полиции.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 с пометкой "несчастный случай".

Проводится расследование, назначен ряд экспертиз.