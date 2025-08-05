11-летний мальчик наехал на двухлетнюю сестру на Волыни, ребенок погиб
На Волыни 11-летний мальчик наехал на сестру автомобилем, ребенок погиб. Происшествие случилось 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Волынской области.
По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.
Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего - 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.
На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
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міг. но если бы папа не научил обращаться с авто, то не взял бы
по любому садил пацана за руль. если бы этого не делал, врядли бы пацан осмелился. а если осмелился, то папаша плохо объяснял и воспитывал. как ни крути, все упирается в папашу, и при этом у него трое детей, как-то не по себе даже
Але, винні батьки.
Треба турбуватись за дітей та їх безпеку.
кнопка без ключа будет просто кнопкой. ключ должен находиться в радиусе 1-1,5 м
не де хоче, а был у пацана, и по другому никак
тут не поспоришь. на пацана никто не гонит, хотя в 11 лет какое-то чувство самосохранения таки уже должно быть привито