11-летний мальчик наехал на двухлетнюю сестру на Волыни, ребенок погиб

На Волыни 11-летний мальчик наехал на сестру автомобилем, ребенок погиб. Происшествие случилось 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Волынской области.

По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего - 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.

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На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.