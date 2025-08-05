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11-летний мальчик наехал на двухлетнюю сестру на Волыни, ребенок погиб

audi

На Волыни 11-летний мальчик наехал на сестру автомобилем, ребенок погиб. Происшествие случилось 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Волынской области.

По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего - 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.

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На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Автор: 

дети (6659) Нацполиция (16673) смерть (9281) Волынская область (1028) Луцкий район (19) Немир (1)


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Топ комментарии
+16
Ключ де????? Тупорилі, забичені тік-током істоти...тіліхвон - наше фсьо
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05.08.2025 11:59 Ответить
+8
У хлопчика тато дебіл тай мати дурновата.
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05.08.2025 12:03 Ответить
+6
Гірше набагато, це коли ключі від всієї держави вручили недорозвиненому імбецилу, і воно з розгону вїбало державу об стіну, потім здало назад і почало давити всіх людей на своєму шляху.
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05.08.2025 12:29 Ответить
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капєц....навіть не знаю шо сказати і як батькам пережити таке
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05.08.2025 11:59 Ответить
а дитині?
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05.08.2025 12:21 Ответить
😞
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05.08.2025 12:34 Ответить
Ключ де????? Тупорилі, забичені тік-током істоти...тіліхвон - наше фсьо
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05.08.2025 11:59 Ответить
Блін, я навіть якщо на 5 хвилин відходжу від машини, то ключі забираю...
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05.08.2025 12:04 Ответить
А ключи завжди з собою? Чи десь лежать у будинку? 11річний міг і з тумбочки взяти.
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05.08.2025 12:16 Ответить
це точно. всі інстасамочки поставали коли не тіліхфонними відєографами то відєографинями.
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05.08.2025 12:10 Ответить
У хлопчика тато дебіл тай мати дурновата.
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05.08.2025 12:03 Ответить
зовсім їбанувся ?
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05.08.2025 12:15 Ответить
В автошколі у вас не вчать що коли з машини авиходиш то не треба нікого в машині не залишати і машину закривати, обов'язково.
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05.08.2025 12:07 Ответить
Це 11 річний хлопець - він міг взяти ключи і у будинку десь....і від авто, і від гаража...
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05.08.2025 12:17 Ответить
Запросто
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05.08.2025 12:24 Ответить
"він міг взяти ключи"

міг. но если бы папа не научил обращаться с авто, то не взял бы
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05.08.2025 12:31 Ответить
Якщо автомат, то там немає чого вчити. Він це точно багато раз бачив і міг вирішити повторити.
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05.08.2025 12:33 Ответить
"там немає чого вчити"

по любому садил пацана за руль. если бы этого не делал, врядли бы пацан осмелился. а если осмелился, то папаша плохо объяснял и воспитывал. как ни крути, все упирается в папашу, и при этом у него трое детей, как-то не по себе даже
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05.08.2025 12:40 Ответить
Особливо не можна в машині залишати дітей, навіть якщо ключі забираєш, бо діти можуть машину з ручного тормоза зняти і якщо машина на схилі то може поїхати і наробити лиха.
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05.08.2025 12:10 Ответить
Тільки не смійтесь. 80 роки, у дядька волжанка 24..він кірпидони під колеса підкладав, попередньо забравши ключи..щоб ми з братом не угнали))
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05.08.2025 12:15 Ответить
В ауді кнопка старт/стоп без ключа..
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05.08.2025 12:12 Ответить
Це більше не від марки авто залежить, а від року випуску. Але старт без ключа не спрацює, якщо у вас немає ключа - він має бути десь поряд.
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05.08.2025 12:19 Ответить
Та можна все зробити/переробити.

Але, винні батьки.
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05.08.2025 12:28 Ответить
Так, мабуть. Але не все у цьому житті можна передбачити. Чи у багатьох дома є сейф, щоб сховати там ключі від авто? Чи завжди і скрізь носити і ключ, і дублікат з собою?
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05.08.2025 12:30 Ответить
Коли син був малий, комп був запаролений, ножі сховані, зброя у сейфі, і няня.

Треба турбуватись за дітей та їх безпеку.
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05.08.2025 12:44 Ответить
"В ауді кнопка старт/стоп без ключа"

кнопка без ключа будет просто кнопкой. ключ должен находиться в радиусе 1-1,5 м
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05.08.2025 12:34 Ответить
Та пля, кацапомовний. Нехай той ключ знаходиться де хоче, дитина активувала двигун тачили!
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05.08.2025 12:41 Ответить
"Нехай той ключ знаходиться де хоче"

не де хоче, а был у пацана, и по другому никак
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05.08.2025 12:47 Ответить
Татко навчив на свою голову сина водити. Може для когось це буде наукою
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05.08.2025 12:13 Ответить
Ідіоти гонять на хлопця, але я впевнений що винний батько, малий не перший раз за рулем.
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05.08.2025 12:14 Ответить
"але я впевнений що винний батько"

тут не поспоришь. на пацана никто не гонит, хотя в 11 лет какое-то чувство самосохранения таки уже должно быть привито
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05.08.2025 12:43 Ответить
Мені в дверку така машина з дітьми в'їхала, поліцаї поряд були свідками. Діти зняли машину з ручника і машина поїхала взад і моя машина її зупинила. Казали поліцаї що повезло власнику, бо дальше старі бабки з собачками гуртом стояли і язиками чесали, то машина їх би розмазала по мурі який там був за ними. Мені дверку поміняли і тим закінчилось, а могло бути гірше і набагато.
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05.08.2025 12:16 Ответить
Гірше набагато, це коли ключі від всієї держави вручили недорозвиненому імбецилу, і воно з розгону вїбало державу об стіну, потім здало назад і почало давити всіх людей на своєму шляху.
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05.08.2025 12:29 Ответить
Оце Ви продвинули..
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05.08.2025 12:46 Ответить
І тут питання, чи винні ті хто вручив йому ключі? Бо в адекватному світі за таке однозначно тюремний термін.
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05.08.2025 13:02 Ответить
 
 