11-річний хлопчик наїхав автомобілем на дворічну сестру на Волині, дитина загинула

На Волині 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем, дитина загинула. Подія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Волинської області.

За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього - 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.

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На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.