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Новини
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11-річний хлопчик наїхав автомобілем на дворічну сестру на Волині, дитина загинула

audi

На Волині 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем, дитина загинула. Подія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Волинської області.

За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього - 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.

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На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Автор: 

діти (5239) Нацполіція (15396) смерть (6809) Волинська область (898) Луцький район (21) Немир (1)


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Топ коментарі
+22
Ключ де????? Тупорилі, забичені тік-током істоти...тіліхвон - наше фсьо
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05.08.2025 11:59 Відповісти
+10
У хлопчика тато дебіл тай мати дурновата.
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05.08.2025 12:03 Відповісти
+10
Гірше набагато, це коли ключі від всієї держави вручили недорозвиненому імбецилу, і воно з розгону вїбало державу об стіну, потім здало назад і почало давити всіх людей на своєму шляху.
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05.08.2025 12:29 Відповісти
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капєц....навіть не знаю шо сказати і як батькам пережити таке
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05.08.2025 11:59 Відповісти
а дитині?
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05.08.2025 12:21 Відповісти
😞
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05.08.2025 12:34 Відповісти
Якщо ЦЕ змогло відбутись, у ТАКИХ батьків,
- переживуть легко,
зроблять ще одну дитину.
Таким це нормально.
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05.08.2025 13:45 Відповісти
Ключ де????? Тупорилі, забичені тік-током істоти...тіліхвон - наше фсьо
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05.08.2025 11:59 Відповісти
Блін, я навіть якщо на 5 хвилин відходжу від машини, то ключі забираю...
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05.08.2025 12:04 Відповісти
А ключи завжди з собою? Чи десь лежать у будинку? 11річний міг і з тумбочки взяти.
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05.08.2025 12:16 Відповісти
це точно. всі інстасамочки поставали коли не тіліхфонними відєографами то відєографинями.
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05.08.2025 12:10 Відповісти
Можливо батя з тих що хвалиться,що його 11річний син їздить краще дорослих,а правила і посвідчення то для лохів,зустрічав декілька таких недоумків.
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05.08.2025 13:48 Відповісти
У хлопчика тато дебіл тай мати дурновата.
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05.08.2025 12:03 Відповісти
зовсім їбанувся ?
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05.08.2025 12:15 Відповісти
В автошколі у вас не вчать що коли з машини авиходиш то не треба нікого в машині не залишати і машину закривати, обов'язково.
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05.08.2025 12:07 Відповісти
Це 11 річний хлопець - він міг взяти ключи і у будинку десь....і від авто, і від гаража...
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05.08.2025 12:17 Відповісти
Запросто
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05.08.2025 12:24 Відповісти
"він міг взяти ключи"

міг. но если бы папа не научил обращаться с авто, то не взял бы
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05.08.2025 12:31 Відповісти
Якщо автомат, то там немає чого вчити. Він це точно багато раз бачив і міг вирішити повторити.
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05.08.2025 12:33 Відповісти
"там немає чого вчити"

по любому садил пацана за руль. если бы этого не делал, врядли бы пацан осмелился. а если осмелился, то папаша плохо объяснял и воспитывал. как ни крути, все упирается в папашу, и при этом у него трое детей, как-то не по себе даже
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05.08.2025 12:40 Відповісти
Мої 30-річні батькового мопеда ні разу не брали.
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05.08.2025 13:25 Відповісти
Це називається - "такий порядок!.
Я старший, у нас ще були велосипеди.
Я не брав татового , тато не брав мого.
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05.08.2025 13:47 Відповісти
Особливо не можна в машині залишати дітей, навіть якщо ключі забираєш, бо діти можуть машину з ручного тормоза зняти і якщо машина на схилі то може поїхати і наробити лиха.
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05.08.2025 12:10 Відповісти
Тільки не смійтесь. 80 роки, у дядька волжанка 24..він кірпидони під колеса підкладав, попередньо забравши ключи..щоб ми з братом не угнали))
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05.08.2025 12:15 Відповісти
В ауді кнопка старт/стоп без ключа..
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05.08.2025 12:12 Відповісти
Це більше не від марки авто залежить, а від року випуску. Але старт без ключа не спрацює, якщо у вас немає ключа - він має бути десь поряд.
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05.08.2025 12:19 Відповісти
Та можна все зробити/переробити.

Але, винні батьки.
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05.08.2025 12:28 Відповісти
Так, мабуть. Але не все у цьому житті можна передбачити. Чи у багатьох дома є сейф, щоб сховати там ключі від авто? Чи завжди і скрізь носити і ключ, і дублікат з собою?
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05.08.2025 12:30 Відповісти
Коли син був малий, комп був запаролений, ножі сховані, зброя у сейфі, і няня.

Треба турбуватись за дітей та їх безпеку.
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05.08.2025 12:44 Відповісти
Цікаво...куди ви ховали кухонні ножі?
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05.08.2025 13:25 Відповісти
Я тоді ходила)) підвісни шкафи - тато зробив підставку для ножів, от там й ховала.
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05.08.2025 13:31 Відповісти
"В ауді кнопка старт/стоп без ключа"

кнопка без ключа будет просто кнопкой. ключ должен находиться в радиусе 1-1,5 м
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05.08.2025 12:34 Відповісти
Та пля, кацапомовний. Нехай той ключ знаходиться де хоче, дитина активувала двигун тачили!
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05.08.2025 12:41 Відповісти
"Нехай той ключ знаходиться де хоче"

не де хоче, а был у пацана, и по другому никак
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05.08.2025 12:47 Відповісти
Татко навчив на свою голову сина водити. Може для когось це буде наукою
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05.08.2025 12:13 Відповісти
Ідіоти гонять на хлопця, але я впевнений що винний батько, малий не перший раз за рулем.
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05.08.2025 12:14 Відповісти
"але я впевнений що винний батько"

тут не поспоришь. на пацана никто не гонит, хотя в 11 лет какое-то чувство самосохранения таки уже должно быть привито
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05.08.2025 12:43 Відповісти
Мені в дверку така машина з дітьми в'їхала, поліцаї поряд були свідками. Діти зняли машину з ручника і машина поїхала взад і моя машина її зупинила. Казали поліцаї що повезло власнику, бо дальше старі бабки з собачками гуртом стояли і язиками чесали, то машина їх би розмазала по мурі який там був за ними. Мені дверку поміняли і тим закінчилось, а могло бути гірше і набагато.
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05.08.2025 12:16 Відповісти
Гірше набагато, це коли ключі від всієї держави вручили недорозвиненому імбецилу, і воно з розгону вїбало державу об стіну, потім здало назад і почало давити всіх людей на своєму шляху.
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05.08.2025 12:29 Відповісти
Оце Ви продвинули..
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05.08.2025 12:46 Відповісти
І тут питання, чи винні ті хто вручив йому ключі? Бо в адекватному світі за таке однозначно тюремний термін.
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05.08.2025 13:02 Відповісти
За зе! не голосувала..якщо Ви про це..я здорова на голову й стільки не вип'ю, щоб за клована голосувати.
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05.08.2025 13:11 Відповісти
Помню свій шок після першого туру. Я взагалі не уявляв, що можна бути настільки тупим, щоб подивитись серіал і вибрати актора головної ролі собі в Гетьмани. Те, що він наркоман, пісюаніст і какаяразніца, взагалі виключало його з претендентів. Думав, ну 1% проголосують за зелю, ну 2 на крайняк. Після того я радикально переглянув свої погляди на суспільство і усвідомив, скільки навколо мене дегенератів. Живу тепер, як в кунсткамері.
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05.08.2025 13:18 Відповісти
Я так само..коли оце обрали..дивилась результати зі словами - та нуна..чоловіка тормошила, сина - вони в оби дві морди мені орали - так! І хз як..
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05.08.2025 13:22 Відповісти
І впевнена, що вибори підроблені, бо голоси перерахувала, з використанням статистичних данних..тут викладала, з іншого аккаунта, мб й Ви бачили..
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05.08.2025 13:23 Відповісти
11 лет пацану, должен понимать, прежде чем выехать из гаража нужно убедится, что сзади не кого нет. Теперь всю жизнь будет чувствовать свою
вину.
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05.08.2025 13:11 Відповісти
Перечитайте ПДР й ККУ. Там й роки вказані, й відповвдальність батьків.
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05.08.2025 13:13 Відповісти
Не буде він відчувати ніякої провини (особливості дитячої психології). А якщо щоденно йому будуть нагадувати про цей випадок - взагалі зненавидить весь світ.
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05.08.2025 13:28 Відповісти
Ще й батьків приб'є.

Тут на 200 відсотків винні батьки. В цьому віці дитина не несе відповідальність за свої дії. Відповідають батьки, які не убезпечили дітей.

Якого захера, дворічна дитина гуляла сама..на дорозі..під машиною..це якщо щабути про авто, ключі, тормоза й т.і.
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05.08.2025 13:35 Відповісти
 
 