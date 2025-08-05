11-річний хлопчик наїхав автомобілем на дворічну сестру на Волині, дитина загинула
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем, дитина загинула. Подія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Волинської області.
За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.
Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього - 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.
На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
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- переживуть легко,
зроблять ще одну дитину.
Таким це нормально.
міг. но если бы папа не научил обращаться с авто, то не взял бы
по любому садил пацана за руль. если бы этого не делал, врядли бы пацан осмелился. а если осмелился, то папаша плохо объяснял и воспитывал. как ни крути, все упирается в папашу, и при этом у него трое детей, как-то не по себе даже
Я старший, у нас ще були велосипеди.
Я не брав татового , тато не брав мого.
Але, винні батьки.
Треба турбуватись за дітей та їх безпеку.
кнопка без ключа будет просто кнопкой. ключ должен находиться в радиусе 1-1,5 м
не де хоче, а был у пацана, и по другому никак
тут не поспоришь. на пацана никто не гонит, хотя в 11 лет какое-то чувство самосохранения таки уже должно быть привито
вину.
Тут на 200 відсотків винні батьки. В цьому віці дитина не несе відповідальність за свої дії. Відповідають батьки, які не убезпечили дітей.
Якого захера, дворічна дитина гуляла сама..на дорозі..під машиною..це якщо щабути про авто, ключі, тормоза й т.і.