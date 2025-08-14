УКР
Тіла двох 14-річних хлопців виявлені у приватному будинку у Львові, - поліція

У Львові поліцейські розслідують обставини смерті двох юнаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 12 серпня в одному з приватних будинків у Львові були виявлені тіла двох 14-річних львів’ян, без ознак життя. Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший - постійно мешкав у Львові.

"Тіла хлопців виявила мама одного з них, вона ж повідомила про подію у поліцію", - пояснили в поліції.

За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 з приміткою "нещасний випадок".

Проводиться розслідування, призначено ряд експертиз.

