Тіла двох 14-річних хлопців виявлені у приватному будинку у Львові, - поліція
У Львові поліцейські розслідують обставини смерті двох юнаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, 12 серпня в одному з приватних будинків у Львові були виявлені тіла двох 14-річних львів’ян, без ознак життя. Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший - постійно мешкав у Львові.
"Тіла хлопців виявила мама одного з них, вона ж повідомила про подію у поліцію", - пояснили в поліції.
За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 з приміткою "нещасний випадок".
Проводиться розслідування, призначено ряд експертиз.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль