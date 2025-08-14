Экономический нонсенс: аптек в Украине все больше, несмотря на сокращение населения, - Черненко

В Украине образовалась парадоксальная ситуация: количество аптек в городах увеличивается, хотя количество населения сокращается из-за высокой смертности и войны, а потребление лекарств в натуральном выражении падает.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице народный депутат VIII созыва и общественный деятель Александр Черненко.

По его словам, за 2024 год количество аптек выросло примерно на тысячу. По итогам 2025 года рост будет более умеренным, но речь будет идти все равно о сотнях новых точек.

Черненко ссылается на данные системы исследования рынка PharmXplorer компании Proxima Research, которые отмечают: за 7 месяцев 2025 года аптечный рынок в гривнах вырос на 18,5%, хотя в упаковках снизился на 1,9%. Например, в июле продажи в денежном выражении увеличились на 10,6%, но в натуральном сократились на 7,6%. На конец месяца падение углубилось - до 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при инфляционной части роста в 11%.

"Простыми словами, украинцы покупают все меньше и меньше лекарств. Или из-за того, что не могут их себе больше позволить, или из-за того, что покупателей больше нет. Несмотря на это, аптеки получают все больший и больший доход", - пояснил Черненко.

Депутат считает, что разницу между падением объемов продаж и ростом доходов аптек формируют новые ценники, которыми сети компенсируют расходы и финансируют открытие новых точек.

"Добавляем сюда инновационный индекс - выход на рынок новых, более дорогих препаратов - и имеем ответ, почему обороты в гривнях не падают, а аптеки продолжают открываться. Даже в условиях демографического кризиса", - отметил он.

Черненко отметил, что в Украине аптечные сети фактически работают как коммерческие проекты с целью максимизации прибыли, в отличие от европейской практики. В каждой стране ЕС есть свои особенности, но они нацелены на то, чтобы количество аптек было сбалансировано относительно количества населения, они не "кучковались" в одном месте, а цены на лекарства соответствовали экономической действительности.

"У нас же регулирования никакого. Крупные сети, занимая фактически монопольное положение, ведут деятельность через сотни ФОПов, которые невозможно никак контролировать ни в части фармакологического надзора, ни в части налогов. Такой себе "аптечный дикий Запад" в худшем проявлении. Когда целью только прибыль и агрессивная экспансия, люди отходят на второй план", - подытожил Черненко и подчеркнул, что такая ситуация вредит пациентам с низким доходом и уязвимым группам, в первую очередь пенсионерам и хронически больным.

Напоследок депутат призвал государство установить четкие и жесткие правила, чтобы изменить эту ситуацию.

Напомним, в Украине в течение последнего года был внедрен ряд регуляторных изменений на фармацевтическом рынке. В частности, принят закон о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками. В июле 2025 года Министерство здравоохранения под руководством Виктора Ляшко запустило Национальный каталог цен с более 2700 позиций лекарственных средств, введя референтное ценообразование по европейской методике "ЕС-8". Ляшко также инициировал обязательное подключение всех аптек к программе "Доступні ліки", создание аптек в больницах для снижения цен и запуск единого госоргана контроля в фармсекторе. В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук провела встречу с участниками рынка, на которой обсуждали прозрачность формирования перечня препаратов для снижения цен и риски дефицита лекарств.

Среди запланированных шагов - расширение каталога на все рецептурные препараты, создание механизма контроля за деятельностью аптечных сетей и усиление роли государства в обеспечении доступности лекарств.