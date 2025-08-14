РУС
Экономический нонсенс: аптек в Украине все больше, несмотря на сокращение населения, - Черненко

В Украине образовалась парадоксальная ситуация: количество аптек в городах увеличивается, хотя количество населения сокращается из-за высокой смертности и войны, а потребление лекарств в натуральном выражении падает.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице народный депутат VIII созыва и общественный деятель Александр Черненко.

По его словам, за 2024 год количество аптек выросло примерно на тысячу. По итогам 2025 года рост будет более умеренным, но речь будет идти все равно о сотнях новых точек.

Черненко ссылается на данные системы исследования рынка PharmXplorer компании Proxima Research, которые отмечают: за 7 месяцев 2025 года аптечный рынок в гривнах вырос на 18,5%, хотя в упаковках снизился на 1,9%. Например, в июле продажи в денежном выражении увеличились на 10,6%, но в натуральном сократились на 7,6%. На конец месяца падение углубилось - до 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при инфляционной части роста в 11%.

"Простыми словами, украинцы покупают все меньше и меньше лекарств. Или из-за того, что не могут их себе больше позволить, или из-за того, что покупателей больше нет. Несмотря на это, аптеки получают все больший и больший доход", - пояснил Черненко.

Депутат считает, что разницу между падением объемов продаж и ростом доходов аптек формируют новые ценники, которыми сети компенсируют расходы и финансируют открытие новых точек.

"Добавляем сюда инновационный индекс - выход на рынок новых, более дорогих препаратов - и имеем ответ, почему обороты в гривнях не падают, а аптеки продолжают открываться. Даже в условиях демографического кризиса", - отметил он.

Черненко отметил, что в Украине аптечные сети фактически работают как коммерческие проекты с целью максимизации прибыли, в отличие от европейской практики. В каждой стране ЕС есть свои особенности, но они нацелены на то, чтобы количество аптек было сбалансировано относительно количества населения, они не "кучковались" в одном месте, а цены на лекарства соответствовали экономической действительности.

"У нас же регулирования никакого. Крупные сети, занимая фактически монопольное положение, ведут деятельность через сотни ФОПов, которые невозможно никак контролировать ни в части фармакологического надзора, ни в части налогов. Такой себе "аптечный дикий Запад" в худшем проявлении. Когда целью только прибыль и агрессивная экспансия, люди отходят на второй план", - подытожил Черненко и подчеркнул, что такая ситуация вредит пациентам с низким доходом и уязвимым группам, в первую очередь пенсионерам и хронически больным.

Напоследок депутат призвал государство установить четкие и жесткие правила, чтобы изменить эту ситуацию.

Напомним, в Украине в течение последнего года был внедрен ряд регуляторных изменений на фармацевтическом рынке. В частности, принят закон о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками. В июле 2025 года Министерство здравоохранения под руководством Виктора Ляшко запустило Национальный каталог цен с более 2700 позиций лекарственных средств, введя референтное ценообразование по европейской методике "ЕС-8". Ляшко также инициировал обязательное подключение всех аптек к программе "Доступні ліки", создание аптек в больницах для снижения цен и запуск единого госоргана контроля в фармсекторе. В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук провела встречу с участниками рынка, на которой обсуждали прозрачность формирования перечня препаратов для снижения цен и риски дефицита лекарств.

Среди запланированных шагов - расширение каталога на все рецептурные препараты, создание механизма контроля за деятельностью аптечных сетей и усиление роли государства в обеспечении доступности лекарств.

+20
Та то таке. А демографічний нонсенс? Чим менше населення, тим більше поліції.
14.08.2025 14:24
+8
Свідчить про надприбутковий бізнес та відсутність держконтролю за цінами. Як і збіжжя, соняшник та ріпак.
14.08.2025 14:27
+7
Значить аптечний бізЬнЬЄс дуже вигідний Лохи заплатять за ліки в три дорога...
14.08.2025 14:29
14.08.2025 14:24
- і СБУшників
Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ на 10 тис. осіб
14.08.2025 14:30
... або чим менші наджодження в бюджет, тим більші крадіжки з нього.
14.08.2025 14:32
І ні слова про виробників ліків, от хто отримує гіперприбутки,
14.08.2025 15:00
Не більше поліції.
14.08.2025 14:34
https://x.com/r2d2251/status/1955778939718119552
14.08.2025 14:37
Відповідно і реклама аптечна, залила, усі засоби іннформації в Україні!!
Хто ж так, про Українців «жертовно піклується»?? Невже це, оті, міндіч з недострєльонними шиферами та шурма з аброхамієм??
14.08.2025 14:45
незабаром не буде ні населення, ні аптек! буде тільки одна поліція і тєлємарафон для неї! )
14.08.2025 14:46
Воно потрібно длянаркоти
14.08.2025 14:26
14.08.2025 14:27
Згоден, а ще витрачають гроші на рекламу, хоча просто дайте ціни на ліки і не треба обману. Ті хто може собі дозволити ліки по таких цінах в рекламі не потребують. Ліпше на гроші від реклами ціни зменшити або військові допоможіть
14.08.2025 15:20
14.08.2025 14:29
Мабуть ти і є лох, а люди не в змозі платити такі ціни.
14.08.2025 15:22
Так зазвичай у лохів грошей немає, а якщо ти кажеш шо я лох то звідки в мене гроші?
14.08.2025 16:22
14.08.2025 14:30
Купить 1 кг. мела за 100 грн. и продать его за 10 тысч. В чем нонсенс?
14.08.2025 14:31
там еще стеарин (мыло) и кошачья шерсть..
14.08.2025 14:34
Это уже вкусовые добавки, на любителя)
14.08.2025 14:35
А чого саме кошача шерсть?
14.08.2025 16:23
Це роблять не аптеки,а виробники фарми.
14.08.2025 15:22
Да я понимаю, что не аптеки виноваты, но когда в "магазины" ходят и приносят деньги, "магазинов" становиться больше)
14.08.2025 15:24
В аптеках та ж ситуація що і в звичайних "магазинах". Три мережі контролюють більше половини ринку. Просто на ліках держава паразитує більше. Аптеки контролюють всякі держлікслужби, самі ліки мають пройти дозвільну систему, їх має завеси свій імпортер. Доля самої апетки в ціні як у звичайного товару в магазині.
14.08.2025 15:30
більше підробок ліків, ціни ніхто не контролюе,. більшість сімейних лікарів мають свою долю в аптеках на рецептах.дешевих ліків нема зовсім а пенсионерів інвалідів стае все більше
14.08.2025 14:31
все вірно!
всіх в мішок та в дніпро!
14.08.2025 14:32
Невже, без отих осіб, з книжечкою «Нардеп України», бізнес такий розширяється, як і наркоторгівля, ПАРАЛЕЛЬНО!??!!
Свириденко, потужно, з отими, члЄНАММ щодо кругової та «колективної» безвідповідальності, (так за Регламентом КМУ передбачено), лише очі витріщили, як і шмигаль з групою осіб!?!?!
14.08.2025 14:33
Провладні "шістки" нагаються відволекти увагу від основного, посовуючи недолугим чергових "ворогів народу".
14.08.2025 14:38
Війна: поранення, хвороби, стреси.
14.08.2025 14:38
минулого року купував ліки рівно в 2 рази дешевше, звісно вини не вітчизняного виробництва, але і евро з податками не підвищились на 100%.
маржа аптечної мафії просто космічна, тому і продовжують рости як гриби ті магазини вже 20 років
14.08.2025 14:45
Економічний нонсенс: аптек в Україні все більше попри зменшення населення Це не "економічний нонсенс".а закономірність .Чим більше продається смерті ,тим менша кількість населення.
14.08.2025 14:48
Кожному українцю по аптеці - було дві аптеки - стало 52 -дві
14.08.2025 14:49
14.08.2025 14:56
Дуже просто, у стагнуючій економіці, коммерси будуть продавати будуть все, на що є хоч який попит. А це продукти, ліки, дешевий одяг (втч секонд хенд), дешеве бухло та цигарки, та маршрутки. Та же пункти збору металолому, мікрокредити, та азартні ігри. Поки не почнеться розвиток, увесь "бізнес" буде саме такий. І "бізнесмени" будуть тільки такі.
14.08.2025 14:57
Західні Партнери, знаючи про зникнення, у 2022-23 роках, більше ніж 650 ПАРТІЙ (десятки тон) БЕЗКОШТОВНОЇ, гуманітарної допомоги, яку «пильнували», якісь там особи з ОПУ, припинили у такий спосіб, цю Допомогу!!
14.08.2025 15:06
Это точно, у меня в радиусе 1 кв км больше 20 аптек, и во многих из них не редки очереди несмотря на 2-3 кассы
14.08.2025 15:16
Економічний нонсенс: аптек в Україні все більше попри зменшення населення

І кількість мільйонерів зростає попри зубожіння наріду.
14.08.2025 15:16
В Україні тільки дві компаніїї мають дозвіл на імпорт ліків. І зцих двох компаній таряться всі аптеки. А далі здогадайтесь кому належать ці два імпортери.
14.08.2025 15:24
На дурака не нужен нож...
14.08.2025 15:28
так і є, куди не плюнь - влучиш в аптеку..
14.08.2025 15:54
То же самое со стоматологиями.😎
14.08.2025 16:05
Наркоту штовхають...
14.08.2025 16:10
Ні у однієї країни Євросоюзу немає так багато аптек . У нас це над прибутковий бізнес.
14.08.2025 16:15
Ніякого нонсенсу. Населення здоровішим не стає. Профілактикою захворювань,якістю життя( повітря,вода,продукти харчування,умови проживання) не займається ніхто,від слова зовсім. Рекомендації - таб летки,уколи,мікстури. Намагаємось боротися з наслідками. Та й лозунг-*Кожному лікарю-"своя" аптека" ніхто не відміняв
14.08.2025 16:18
І що характерно, після вечірнього гундосика спостерігається сплеск
14.08.2025 16:38 Ответить
 
 