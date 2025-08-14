УКР
Економічний нонсенс: аптек в Україні все більше попри зменшення населення, - Черненко

ліки

В Україні утворилася парадоксальна ситуація: кількість аптек в містах збільшується, хоча кількість населення скорочується через високу смертність та війну, а споживання ліків у натуральному вираженні падає.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці народний депутат VIII скликання та громадський діяч Олександр Черненко.

За його словами, за 2024 рік кількість аптек зросла приблизно на тисячу. За підсумками 2025 року зростання буде більш помірним, але мова йтиме все одно про сотні нових точок.

Черненко посилається на дані системи дослідження ринку PharmXplorer компанії Proxima Research, які зазначають: за 7 місяців 2025 року аптечний ринок у гривнях зріс на 18,5%, хоча в упаковках знизився на 1,9%. Наприклад, у липні продажі у грошовому вираженні збільшилися на 10,6%, але у натуральному скоротилися на 7,6%. На кінець місяця падіння поглибилося – до 14,5% у порівнянні з тим самим періодом минулого року, при інфляційній частині зростання в 11%.

"Простими словами, українці купують все менше й менше ліків. Чи то через те, що не можуть їх собі більше дозволити, чи то через те, що покупців більше немає. Попри це аптеки отримують все більший й більший дохід", – пояснив Черненко.

Депутат вважає, що різницю між падінням обсягів продажів та зростанням доходів аптек формують нові цінники, якими мережі компенсують витрати та фінансують відкриття нових точок.

"Додаємо сюди інноваційний індекс – вихід на ринок нових, дорожчих препаратів – і маємо відповідь, чому обороти у гривнях не падають, а аптеки продовжують відкриватися. Навіть в умовах демографічної кризи", – зауважив він.

Черненко наголосив, що в Україні аптечні мережі фактично працюють як комерційні проєкти з метою максимізації прибутку, на відміну від європейської практики. У кожній країні ЄС є свої особливості, але вони націлені на те, щоб кількість аптек була збалансована відносно кількості населення, вони не "купчилися" в одному місці, а ціни на ліки відповідали економічній дійсності.

"У нас же регулювання жодного. Великі мережі, займаючи фактично монопольне положення, ведуть діяльність через сотні ФОПів, яких неможливо жодним чином контролювати ані в частині фармакологічного нагляду, ані в частині податків. Такий собі "Аптечний дикий Захід" у найгіршому проявлені. Коли на меті тільки прибуток та агресивна експансія, люди відходять на другий план", — підсумував Черненко і підкреслив, що така ситуація шкодить пацієнтам із низьким доходом та вразливим групам, в першу чергу пенсіонерам та хронічно хворим.

Наостанок депутат закликав державу встановити чіткі та жорсткі правила, щоб змінити цю ситуацію.

Нагадаємо, в Україні протягом останнього року було впроваджено низку регуляторних змін на фармацевтичному ринку. Зокрема, ухвалено закон про заборону маркетингових платежів між виробниками та аптеками. У липні 2025 року Міністерство охорони здоров’я під керівництвом Віктора Ляшка запустило Національний каталог цін із понад 2700 позицій лікарських засобів, запровадивши референтне ціноутворення за європейською методикою "ЄС-8". Ляшко також ініціював обов’язкове підключення всіх аптек до програми "Доступні ліки", створення аптек у лікарнях для зниження цін та запуск єдиного держоргану контролю у фармсекторі. Своєю чергою, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук провела зустріч з учасниками ринку, на якій обговорювали прозорість формування переліку препаратів для зниження цін та ризики дефіциту ліків.

Серед запланованих кроків – розширення каталогу на всі рецептурні препарати, створення механізму контролю за діяльністю аптечних мереж і посилення ролі держави у забезпеченні доступності ліків.

ліки (1355) ціни (4147) аптека (209)
Топ коментарі
+19
Та то таке. А демографічний нонсенс? Чим менше населення, тим більше поліції.
показати весь коментар
14.08.2025 14:24 Відповісти
+6
Свідчить про надприбутковий бізнес та відсутність держконтролю за цінами. Як і збіжжя, соняшник та ріпак.
показати весь коментар
14.08.2025 14:27 Відповісти
+6
Значить аптечний бізЬнЬЄс дуже вигідний Лохи заплатять за ліки в три дорога...
показати весь коментар
14.08.2025 14:29 Відповісти
- і СБУшників
Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ на 10 тис. осіб
показати весь коментар
14.08.2025 14:30 Відповісти
... або чим менші наджодження в бюджет, тим більші крадіжки з нього.
показати весь коментар
14.08.2025 14:32 Відповісти
І ні слова про виробників ліків, от хто отримує гіперприбутки,
показати весь коментар
14.08.2025 15:00 Відповісти
Не більше поліції.
показати весь коментар
14.08.2025 14:34 Відповісти
https://x.com/r2d2251/status/1955778939718119552
показати весь коментар
14.08.2025 14:37 Відповісти
Відповідно і реклама аптечна, залила, усі засоби іннформації в Україні!!
Хто ж так, про Українців «жертовно піклується»?? Невже це, оті, міндіч з недострєльонними шиферами та шурма з аброхамієм??
показати весь коментар
14.08.2025 14:45 Відповісти
незабаром не буде ні населення, ні аптек! буде тільки одна поліція і тєлємарафон для неї! )
показати весь коментар
14.08.2025 14:46 Відповісти
Воно потрібно длянаркоти
показати весь коментар
14.08.2025 14:26 Відповісти
Згоден, а ще витрачають гроші на рекламу, хоча просто дайте ціни на ліки і не треба обману. Ті хто може собі дозволити ліки по таких цінах в рекламі не потребують. Ліпше на гроші від реклами ціни зменшити або військові допоможіть
показати весь коментар
14.08.2025 15:20 Відповісти
Мабуть ти і є лох, а люди не в змозі платити такі ціни.
показати весь коментар
14.08.2025 15:22 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 14:30 Відповісти
Купить 1 кг. мела за 100 грн. и продать его за 10 тысч. В чем нонсенс?
показати весь коментар
14.08.2025 14:31 Відповісти
там еще стеарин (мыло) и кошачья шерсть..
показати весь коментар
14.08.2025 14:34 Відповісти
Это уже вкусовые добавки, на любителя)
показати весь коментар
14.08.2025 14:35 Відповісти
Це роблять не аптеки,а виробники фарми.
показати весь коментар
14.08.2025 15:22 Відповісти
Да я понимаю, что не аптеки виноваты, но когда в "магазины" ходят и приносят деньги, "магазинов" становиться больше)
показати весь коментар
14.08.2025 15:24 Відповісти
В аптеках та ж ситуація що і в звичайних "магазинах". Три мережі контролюють більше половини ринку. Просто на ліках держава паразитує більше. Аптеки контролюють всякі держлікслужби, самі ліки мають пройти дозвільну систему, їх має завеси свій імпортер. Доля самої апетки в ціні як у звичайного товару в магазині.
показати весь коментар
14.08.2025 15:30 Відповісти
більше підробок ліків, ціни ніхто не контролюе,. більшість сімейних лікарів мають свою долю в аптеках на рецептах.дешевих ліків нема зовсім а пенсионерів інвалідів стае все більше
показати весь коментар
14.08.2025 14:31 Відповісти
все вірно!
всіх в мішок та в дніпро!
показати весь коментар
14.08.2025 14:32 Відповісти
Невже, без отих осіб, з книжечкою «Нардеп України», бізнес такий розширяється, як і наркоторгівля, ПАРАЛЕЛЬНО!??!!
Свириденко, потужно, з отими, члЄНАММ щодо кругової та «колективної» безвідповідальності, (так за Регламентом КМУ передбачено), лише очі витріщили, як і шмигаль з групою осіб!?!?!
показати весь коментар
14.08.2025 14:33 Відповісти
Провладні "шістки" нагаються відволекти увагу від основного, посовуючи недолугим чергових "ворогів народу".
показати весь коментар
14.08.2025 14:38 Відповісти
Війна: поранення, хвороби, стреси.
показати весь коментар
14.08.2025 14:38 Відповісти
минулого року купував ліки рівно в 2 рази дешевше, звісно вини не вітчизняного виробництва, але і евро з податками не підвищились на 100%.
маржа аптечної мафії просто космічна, тому і продовжують рости як гриби ті магазини вже 20 років
показати весь коментар
14.08.2025 14:45 Відповісти
Економічний нонсенс: аптек в Україні все більше попри зменшення населення Це не "економічний нонсенс".а закономірність .Чим більше продається смерті ,тим менша кількість населення.
показати весь коментар
14.08.2025 14:48 Відповісти
Кожному українцю по аптеці - було дві аптеки - стало 52 -дві
показати весь коментар
14.08.2025 14:49 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 14:56 Відповісти
Дуже просто, у стагнуючій економіці, коммерси будуть продавати будуть все, на що є хоч який попит. А це продукти, ліки, дешевий одяг (втч секонд хенд), дешеве бухло та цигарки, та маршрутки. Та же пункти збору металолому, мікрокредити, та азартні ігри. Поки не почнеться розвиток, увесь "бізнес" буде саме такий. І "бізнесмени" будуть тільки такі.
показати весь коментар
14.08.2025 14:57 Відповісти
Західні Партнери, знаючи про зникнення, у 2022-23 роках, більше ніж 650 ПАРТІЙ (десятки тон) БЕЗКОШТОВНОЇ, гуманітарної допомоги, яку «пильнували», якісь там особи з ОПУ, припинили у такий спосіб, цю Допомогу!!
показати весь коментар
14.08.2025 15:06 Відповісти
Это точно, у меня в радиусе 1 кв км больше 20 аптек, и во многих из них не редки очереди несмотря на 2-3 кассы
показати весь коментар
14.08.2025 15:16 Відповісти
Економічний нонсенс: аптек в Україні все більше попри зменшення населення

І кількість мільйонерів зростає попри зубожіння наріду.
показати весь коментар
14.08.2025 15:16 Відповісти
В Україні тільки дві компаніїї мають дозвіл на імпорт ліків. І зцих двох компаній таряться всі аптеки. А далі здогадайтесь кому належать ці два імпортери.
показати весь коментар
14.08.2025 15:24 Відповісти
На дурака не нужен нож...
показати весь коментар
14.08.2025 15:28 Відповісти
так і є, куди не плюнь - влучиш в аптеку..
показати весь коментар
14.08.2025 15:54 Відповісти
 
 