Новости Встреча Трампа, Зеленского и путина
1 459 30

Европа ищет место для проведения встречи Трампа, Зеленского и Путина, - Sky News

Встреча Трампа, Зеленского и Путина В Европе ищут место

Европейские союзники активно рассматривают несколько стран для возможного проведения переговоров Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседники сообщили, что вторая трехсторонняя встреча будет зависеть от завтрашнего саммита Трампа и Путина на Аляске.

Союзники соглашаются, что местом ее проведения должна быть Европа.

Sky News отмечает, что если завтрашняя встреча будет успешной, то уже в субботу представители ЕС и США проведут совещание по организации следующей трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным.

Ранее Зеленский предлагал Рим как место встречи, однако Франция, Финляндия, Испания и Германия, считают, что нужно более нейтральное место, такое как Женева.

Читайте: Накануне саммита в Аляске военная экономика Путина "трещит по швам", - Bloomberg

Европа (1990) Зеленский Владимир (21562) путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272)
+11
Гаага.
14.08.2025 15:59 Ответить
14.08.2025 15:59 Ответить
+8
Гаага.
Або Нюрнберг.
14.08.2025 16:03 Ответить
14.08.2025 16:03 Ответить
+6
14.08.2025 16:01 Ответить
14.08.2025 16:01 Ответить
Бермуди
14.08.2025 15:56 Ответить
14.08.2025 15:56 Ответить
Гренландія
14.08.2025 16:21 Ответить
14.08.2025 16:21 Ответить
Гаага.
14.08.2025 15:59 Ответить
14.08.2025 15:59 Ответить
И всетаки наверное Камчатка.
14.08.2025 16:28 Ответить
14.08.2025 16:28 Ответить
14.08.2025 16:01 Ответить
14.08.2025 16:01 Ответить
Гаага.
Або Нюрнберг.
14.08.2025 16:03 Ответить
14.08.2025 16:03 Ответить
Орбана ще нічого не запропонував?
14.08.2025 16:08 Ответить
14.08.2025 16:08 Ответить
Саме там, у Будапешті.
І "штоб дваразанєвставать" - вшанувати пам'ять "Будапештського меморандуму".
14.08.2025 16:47 Ответить
14.08.2025 16:47 Ответить
Дуже спішить трампище до окупованих русньою покладів літію. Дуже… А скільки ж Європа буде йому підігрувати ще?
14.08.2025 16:12 Ответить
14.08.2025 16:12 Ответить
Стільки, скільки бариги будуть правити цим світом. Але залишилось існувати цьому світу зовсім недовго.
14.08.2025 16:49 Ответить
14.08.2025 16:49 Ответить
А шо с арестом Путина? Всё?
показать весь комментарий
14.08.2025 16:13 Ответить
Знов "посилання на джерела". Це вже Інтернет -мем...
показать весь комментарий
14.08.2025 16:14 Ответить
Роздайте пістолети та патрони всім суддям МУС, нехай застреляться від ганьби.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:16 Ответить
Всі ці міжнародні установи давно не працюють. Що ООН, що інші, теж саме з ЄС, де пару продажних тарганів могут заблокувати всю роботу. Даже НАТО вже не є таким значимим. Зараз ху...ло та трампанутий договір між собою заключать і здадуть спочатку Прибалтійські країни, а потім і інші
показать весь комментарий
14.08.2025 16:49 Ответить
Давайте тут проведемо плебісцит. Я за Гаагу (нас уже тут четверо)
показать весь комментарий
14.08.2025 16:16 Ответить
Мне интересно Зе успеет убежать с Украины или нет?
показать весь комментарий
14.08.2025 16:30 Ответить
Ну ти же встиг, в він чем гірше
показать весь комментарий
14.08.2025 16:39 Ответить
Ну я то 2 млрд.$ не сумел скрасть.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:49 Ответить
Ну так чого питаєш, з такими грошіма два варіанти або допоможуть збігом, або грохнуть тут
показать весь комментарий
14.08.2025 16:53 Ответить
Ну просто нідуди податися бідолажним безхатькам!
В нас троха є покинутих сел - можна там пришукати пристойну хатку!
показать весь комментарий
14.08.2025 16:23 Ответить
Саме найкраще місце для *****, це зала судових засідань в Гаазі.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:27 Ответить
Камера в Гааґському трибуналі.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:30 Ответить
Ліпше всього на концерті кабздона
показать весь комментарий
14.08.2025 16:38 Ответить
"Нафуй" це де?
показать весь комментарий
14.08.2025 16:42 Ответить
Это не место. Это направление движения
показать весь комментарий
14.08.2025 16:44 Ответить
Европа ищет место встречи куда Европу не позовут.
Сколько можно потакать капризному, избалованному мальчику дедушке.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:43 Ответить
До Орбана можуть поїхати у гості
показать весь комментарий
14.08.2025 16:47 Ответить
Не поїдуть, бо занадто дорого
показать весь комментарий
14.08.2025 16:51 Ответить
Він же не братиме з дружбанів, тільки з бонелоха візьме тройний тариф.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:55 Ответить
 
 