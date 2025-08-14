Европа ищет место для проведения встречи Трампа, Зеленского и Путина, - Sky News

Европейские союзники активно рассматривают несколько стран для возможного проведения переговоров Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседники сообщили, что вторая трехсторонняя встреча будет зависеть от завтрашнего саммита Трампа и Путина на Аляске.

Союзники соглашаются, что местом ее проведения должна быть Европа.

Sky News отмечает, что если завтрашняя встреча будет успешной, то уже в субботу представители ЕС и США проведут совещание по организации следующей трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным.

Ранее Зеленский предлагал Рим как место встречи, однако Франция, Финляндия, Испания и Германия, считают, что нужно более нейтральное место, такое как Женева.

