Европа ищет место для проведения встречи Трампа, Зеленского и Путина, - Sky News
Европейские союзники активно рассматривают несколько стран для возможного проведения переговоров Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Собеседники сообщили, что вторая трехсторонняя встреча будет зависеть от завтрашнего саммита Трампа и Путина на Аляске.
Союзники соглашаются, что местом ее проведения должна быть Европа.
Sky News отмечает, что если завтрашняя встреча будет успешной, то уже в субботу представители ЕС и США проведут совещание по организации следующей трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным.
Ранее Зеленский предлагал Рим как место встречи, однако Франция, Финляндия, Испания и Германия, считают, что нужно более нейтральное место, такое как Женева.
Або Нюрнберг.
І "штоб дваразанєвставать" - вшанувати пам'ять "Будапештського меморандуму".
Ну просто нідуди податися бідолажним безхатькам!
В нас троха є покинутих сел - можна там пришукати пристойну хатку!
Сколько можно потакать капризному, избалованному
мальчикудедушке.