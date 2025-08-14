Європа шукає місце для проведення зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News

Європейські союзники активно розглядають кілька країн для можливого проведення переговорів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники повідомили, що друга тристороння зустріч залежатиме від завтрашнього саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Союзники погоджуються, що місцем її проведення має бути Європа.

Sky News зазначає, що якщо завтрашня зустріч буде успішною, то вже в суботу представники ЄС та США проведуть нараду щодо організації наступної тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським та Путіним.

Раніше Зеленський пропонував Рим як місце зустрічі, проте Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що потрібне більш нейтральне місце, таке як Женева.

