УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9179 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
1 731 33

Європа шукає місце для проведення зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна У Європі шукають місце

Європейські союзники активно розглядають кілька країн для можливого проведення переговорів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники повідомили, що друга тристороння зустріч залежатиме від завтрашнього саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Союзники погоджуються, що місцем її проведення має бути Європа.

Sky News зазначає, що якщо завтрашня зустріч буде успішною, то вже в суботу представники ЄС та США проведуть нараду щодо організації наступної тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським та Путіним.

Раніше Зеленський пропонував Рим як місце зустрічі, проте Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що потрібне більш нейтральне місце, таке як Женева.

Читайте: Напередодні саміту в Алясці воєнна економіка Путіна "тріщить по швах", – Bloomberg

Автор: 

Європа (1953) Зеленський Володимир (25098) путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Гаага.
показати весь коментар
14.08.2025 15:59 Відповісти
+13
Гаага.
Або Нюрнберг.
показати весь коментар
14.08.2025 16:03 Відповісти
+9
показати весь коментар
14.08.2025 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бермуди
показати весь коментар
14.08.2025 15:56 Відповісти
Гренландія
показати весь коментар
14.08.2025 16:21 Відповісти
Гаага.
показати весь коментар
14.08.2025 15:59 Відповісти
И всетаки наверное Камчатка.
показати весь коментар
14.08.2025 16:28 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 16:01 Відповісти
Гаага.
Або Нюрнберг.
показати весь коментар
14.08.2025 16:03 Відповісти
Орбана ще нічого не запропонував?
показати весь коментар
14.08.2025 16:08 Відповісти
Саме там, у Будапешті.
І "штоб дваразанєвставать" - вшанувати пам'ять "Будапештського меморандуму".
показати весь коментар
14.08.2025 16:47 Відповісти
Дуже спішить трампище до окупованих русньою покладів літію. Дуже… А скільки ж Європа буде йому підігрувати ще?
показати весь коментар
14.08.2025 16:12 Відповісти
Стільки, скільки бариги будуть правити цим світом. Але залишилось існувати цьому світу зовсім недовго.
показати весь коментар
14.08.2025 16:49 Відповісти
А шо с арестом Путина? Всё?
показати весь коментар
14.08.2025 16:13 Відповісти
Знов "посилання на джерела". Це вже Інтернет -мем...
показати весь коментар
14.08.2025 16:14 Відповісти
Роздайте пістолети та патрони всім суддям МУС, нехай застреляться від ганьби.
показати весь коментар
14.08.2025 16:16 Відповісти
Всі ці міжнародні установи давно не працюють. Що ООН, що інші, теж саме з ЄС, де пару продажних тарганів могут заблокувати всю роботу. Даже НАТО вже не є таким значимим. Зараз ху...ло та трампанутий договір між собою заключать і здадуть спочатку Прибалтійські країни, а потім і інші
показати весь коментар
14.08.2025 16:49 Відповісти
Давайте тут проведемо плебісцит. Я за Гаагу (нас уже тут четверо)
показати весь коментар
14.08.2025 16:16 Відповісти
Мне интересно Зе успеет убежать с Украины или нет?
показати весь коментар
14.08.2025 16:30 Відповісти
Ну ти же встиг, в він чем гірше
показати весь коментар
14.08.2025 16:39 Відповісти
Ну я то 2 млрд.$ не сумел скрасть.
показати весь коментар
14.08.2025 16:49 Відповісти
Ну так чого питаєш, з такими грошіма два варіанти або допоможуть збігом, або грохнуть тут
показати весь коментар
14.08.2025 16:53 Відповісти
Європа шукає місце для проведення зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна

Ну просто нідуди податися бідолажним безхатькам!
В нас троха є покинутих сел - можна там пришукати пристойну хатку!
показати весь коментар
14.08.2025 16:23 Відповісти
Саме найкраще місце для *****, це зала судових засідань в Гаазі.
показати весь коментар
14.08.2025 16:27 Відповісти
Камера в Гааґському трибуналі.
показати весь коментар
14.08.2025 16:30 Відповісти
Ліпше всього на концерті кабздона
показати весь коментар
14.08.2025 16:38 Відповісти
"Нафуй" це де?
показати весь коментар
14.08.2025 16:42 Відповісти
Это не место. Это направление движения
показати весь коментар
14.08.2025 16:44 Відповісти
Европа ищет место встречи куда Европу не позовут.
Сколько можно потакать капризному, избалованному мальчику дедушке.
показати весь коментар
14.08.2025 16:43 Відповісти
До Орбана можуть поїхати у гості
показати весь коментар
14.08.2025 16:47 Відповісти
Не поїдуть, бо занадто дорого
показати весь коментар
14.08.2025 16:51 Відповісти
Він же не братиме з дружбанів, тільки з бонелоха візьме тройний тариф.
показати весь коментар
14.08.2025 16:55 Відповісти
Зачем вообще Европа. Политические лилипуты не имеющие вообще никакого влияния. Только раздражают всех своим безостановочным кукареканием.
показати весь коментар
14.08.2025 17:36 Відповісти
"Європа шукає місце для проведення зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна"
Ну що ж, якщо не можуть знайти, пропоную у мене на дачі.
Беру не дорого
показати весь коментар
14.08.2025 18:00 Відповісти
Голландский кофешоп
показати весь коментар
14.08.2025 18:18 Відповісти
 
 