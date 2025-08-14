Программа "Пакет школьника" начнет действовать в ближайшие дни, - Федоров
В Украине в ближайшие дни начнет действовать государственная программа "Пакет школьника", в рамках которой родители первоклассников смогут получить 5 тысяч гривен.
Об этом сообщил первый вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
"В ближайшие дни, максимум неделю, мы запустим "Пакет школьника", - рассказал Федоров.
Он уточнил, что в рамках программы для родителей первоклассников предусмотрена возможность получить на "Дія.Карту" 5 тысяч гривен.
Средства родители смогут использовать для подготовки ребенка к учебному году.
Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщили, что подать заявку на получение помощи в рамках "Пакета школьника" можно будет до 15 ноября. Подать заявку можно будет как онлайн через "Дію", так и офлайн в любом сервисном центре ПФУ.
В Пенсионном фонде рассказали, что для подачи заявления родителям необходимо будет указать ФИО получателя и ребенка, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, дату рождения ребенка, серию и номер свидетельства о рождении, номер специального банковского счета. Потратить полученные деньги родители должны в течение 180 дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи "ета другоє!"?
Замовили б щось для знищення під...арів.
Від подачки до подачки?