606 11

Программа "Пакет школьника" начнет действовать в ближайшие дни, - Федоров

Школа

В Украине в ближайшие дни начнет действовать государственная программа "Пакет школьника", в рамках которой родители первоклассников смогут получить 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил первый вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"В ближайшие дни, максимум неделю, мы запустим "Пакет школьника", - рассказал Федоров.

Он уточнил, что в рамках программы для родителей первоклассников предусмотрена возможность получить на "Дія.Карту" 5 тысяч гривен.

Средства родители смогут использовать для подготовки ребенка к учебному году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запускает новую выплату "Пакет школьника": Как получить 5 тысяч гривен (обновлено)

Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщили, что подать заявку на получение помощи в рамках "Пакета школьника" можно будет до 15 ноября. Подать заявку можно будет как онлайн через "Дію", так и офлайн в любом сервисном центре ПФУ.

В Пенсионном фонде рассказали, что для подачи заявления родителям необходимо будет указать ФИО получателя и ребенка, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, дату рождения ребенка, серию и номер свидетельства о рождении, номер специального банковского счета. Потратить полученные деньги родители должны в течение 180 дней.

Автор: 

выплаты (687) дети (6676) школа (3030) Федоров Михаил (524)
+4
А "Пакунок ЗСУ" коли буде введений? І так, щоб і міни були якісні, і БПЛА не потрібно було "допилювать", і затримок з зарплатнею не було, і щоб завод по виробництву снарядів був добудований, і обіцянки про 3 тис ракет і 8 млн дронів виконувались, і фортифікації були не тільки на папері....
Чи "ета другоє!"?
показать весь комментарий
14.08.2025 21:23 Ответить
+4
Наїб"ли з тисячею, то і наїбе"о і з п"ятьма. Дивіз ЗЕ!
показать весь комментарий
14.08.2025 21:29 Ответить
+3
Зєшобла марить виборами, тому і витрачає гроші на підкуп виборців, а не на ЗСУ, не думаючи, що виборів як і країни може не бути
показать весь комментарий
14.08.2025 21:30 Ответить
раздавай бабло, кацапский цифровой копирайтер
показать весь комментарий
14.08.2025 21:23 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:23 Ответить
Якось нераціонально.
Замовили б щось для знищення під...арів.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:23 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:29 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:30 Ответить
"Встановлюйте Дію, потім проведено є-вибори і зробимо вас разом ще раз"
показать весь комментарий
14.08.2025 21:31 Ответить
Передвиборчий піар і "гречка" -- це найважливіше для зеленої влади. Війна, загибель солдатів від браку озброєння -- це другорядне.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:54 Ответить
Ну як там життя у смартфоні?
Від подачки до подачки?
показать весь комментарий
14.08.2025 22:17 Ответить
Після закритої зустрічі ларьочника зі студентами Зєля пообіцяв підняти стипендії всім студентам наступного року. Козирь вже ходив на закриту зустріч зі школярами?
показать весь комментарий
14.08.2025 22:19 Ответить
У пакунку школяра будуть: щоденники з небритою харьою гундосіка, зошити з пикою Козиря, книжки про золотий унітаз Міндіча, альбоми для малювання з мордами слуг урода.
показать весь комментарий
14.08.2025 22:24 Ответить
Вайпи будуть у пакунку?
показать весь комментарий
14.08.2025 22:58 Ответить
 
 