Програма "Пакунок школяра" почне діяти найближчими днями, - Федоров

В Україні найближчими днями почне діяти державна програма "Пакунок школяра", у рамках якої батьки першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень.

Про це повідомив перший віце-прем'єр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Найближчими днями, максимум тиждень, ми запустимо "Пакунок школяра", - розповів Федоров.

Він уточнив, що в рамках програми для батьків першокласників передбачена можливість отримати на "Дія.Картку" 5 тисяч гривень.

Кошти батьки зможуть використати для підготовки дитини до навчального року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запускає нову виплату "Пакунок школяра": Як отримати 5 тисяч гривень (оновлено)

Раніше в Пенсійному фонді України повідомили, що подати заявку на отримання допомоги в рамках "Пакунка школяра" можна буде до 15 листопада. Подати заявку можна буде як онлайн через "Дію", так і офлайн у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У Пенсійному фонді розповіли, що для подачі заяви батькам необхідно буде вказати ПІБ одержувача та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження дитини, серію та номер свідоцтва про народження, номер спеціального банківського рахунку. Витратити отримані гроші батьки повинні протягом 180 днів.