Програма "Пакунок школяра" почне діяти найближчими днями, - Федоров

Школа

В Україні найближчими днями почне діяти державна програма "Пакунок школяра", у рамках якої батьки першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень.

Про це повідомив перший віце-прем'єр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Найближчими днями, максимум тиждень, ми запустимо "Пакунок школяра", - розповів Федоров.

Він уточнив, що в рамках програми для батьків першокласників передбачена можливість отримати на "Дія.Картку" 5 тисяч гривень.

Кошти батьки зможуть використати для підготовки дитини до навчального року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запускає нову виплату "Пакунок школяра": Як отримати 5 тисяч гривень (оновлено)

Раніше в Пенсійному фонді України повідомили, що подати заявку на отримання допомоги в рамках "Пакунка школяра" можна буде до 15 листопада. Подати заявку можна буде як онлайн через "Дію", так і офлайн у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У Пенсійному фонді розповіли, що для подачі заяви батькам необхідно буде вказати ПІБ одержувача та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження дитини, серію та номер свідоцтва про народження, номер спеціального банківського рахунку. Витратити отримані гроші батьки повинні протягом 180 днів.

виплати (1108) діти (5256) школа (2241) Федоров Михайло (921)
А "Пакунок ЗСУ" коли буде введений? І так, щоб і міни були якісні, і БПЛА не потрібно було "допилювать", і затримок з зарплатнею не було, і щоб завод по виробництву снарядів був добудований, і обіцянки про 3 тис ракет і 8 млн дронів виконувались, і фортифікації були не тільки на папері....
Чи "ета другоє!"?
14.08.2025 21:23 Відповісти
Наїб"ли з тисячею, то і наїбе"о і з п"ятьма. Дивіз ЗЕ!
14.08.2025 21:29 Відповісти
Зєшобла марить виборами, тому і витрачає гроші на підкуп виборців, а не на ЗСУ, не думаючи, що виборів як і країни може не бути
14.08.2025 21:30 Відповісти
раздавай бабло, кацапский цифровой копирайтер
14.08.2025 21:23 Відповісти
А "Пакунок ЗСУ" коли буде введений? І так, щоб і міни були якісні, і БПЛА не потрібно було "допилювать", і затримок з зарплатнею не було, і щоб завод по виробництву снарядів був добудований, і обіцянки про 3 тис ракет і 8 млн дронів виконувались, і фортифікації були не тільки на папері....
Чи "ета другоє!"?
14.08.2025 21:23 Відповісти
Якось нераціонально.
Замовили б щось для знищення під...арів.
14.08.2025 21:23 Відповісти
Наїб"ли з тисячею, то і наїбе"о і з п"ятьма. Дивіз ЗЕ!
14.08.2025 21:29 Відповісти
Зєшобла марить виборами, тому і витрачає гроші на підкуп виборців, а не на ЗСУ, не думаючи, що виборів як і країни може не бути
14.08.2025 21:30 Відповісти
"Встановлюйте Дію, потім проведено є-вибори і зробимо вас разом ще раз"
14.08.2025 21:31 Відповісти
Передвиборчий піар і "гречка" -- це найважливіше для зеленої влади. Війна, загибель солдатів від браку озброєння -- це другорядне.
14.08.2025 21:54 Відповісти
Ну як там життя у смартфоні?
Від подачки до подачки?
14.08.2025 22:17 Відповісти
Після закритої зустрічі ларьочника зі студентами Зєля пообіцяв підняти стипендії всім студентам наступного року. Козирь вже ходив на закриту зустріч зі школярами?
14.08.2025 22:19 Відповісти
У пакунку школяра будуть: щоденники з небритою харьою гундосіка, зошити з пикою Козиря, книжки про золотий унітаз Міндіча, альбоми для малювання з мордами слуг урода.
14.08.2025 22:24 Відповісти
 
 