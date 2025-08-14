РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4299 посетителей онлайн
Новости Развод в Дії
463 10

Развод через "Дію" станет возможным в конце осени, - Федоров

дія

Развод через приложение "Дія" станет возможным осенью 2025 года.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Развестись в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим", - сказал Федоров.

По его словам, сначала "Дія" попытается пару отказаться, или "заставит хорошо подумать", нужно ли это им.

"Появится геймификация, которая будет заставлять вас максимально подумать. Но если без шуток, то над этой услугой работаем, потому что это важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили, не стояли в очередях", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2024 году украинцы чаще разводятся и реже женятся, - OpenDataBot. ИНФОГРАФИКА

Напоминаем, с сентября прошлого года в Украине работает услуга онлайн-бракосочетания через "Дію".

Автор: 

развод (70) Федоров Михаил (524) Дія (431)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Куча розлучень буде бо жінки закордоном
показать весь комментарий
14.08.2025 23:53 Ответить
+2
тут би одружитись, а ви про розлучення.
це якась одержимість "цифровізацією" замість створення чогось реального
показать весь комментарий
14.08.2025 23:57 Ответить
+2
Оженився, поїбався, розлучився.
Все дуже просто трьома кнопками.

А всі оці ваші складнощі... Кому воно треба?
показать весь комментарий
15.08.2025 00:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто якщо айфон прокричить 3 рази « брись брись брись» - развод оформлять ?
показать весь комментарий
14.08.2025 23:50 Ответить
Куча розлучень буде бо жінки закордоном
показать весь комментарий
14.08.2025 23:53 Ответить
Они просто будут официально оформлены. И это правильно.
показать весь комментарий
14.08.2025 23:56 Ответить
Та й ті що тут, а чоловік у війську також погулюють.
показать весь комментарий
14.08.2025 23:59 Ответить
Ви не розумієте, їм немає змісту розлучатись. Вони і закордоном пілотку чухають і у разі загибелі чоловіка відразу пруть за грошима в Україну.
Скільки там Україна більше мільйона платить...
показать весь комментарий
15.08.2025 00:47 Ответить
тут би одружитись, а ви про розлучення.
це якась одержимість "цифровізацією" замість створення чогось реального
показать весь комментарий
14.08.2025 23:57 Ответить
перевірка, 73% на мєстє?
показать весь комментарий
15.08.2025 00:14 Ответить
Куда не сунься - всюду разводняк!
показать весь комментарий
15.08.2025 00:14 Ответить
Оженився, поїбався, розлучився.
Все дуже просто трьома кнопками.

А всі оці ваші складнощі... Кому воно треба?
показать весь комментарий
15.08.2025 00:19 Ответить
Коли вже буде секс у Дії за дозволом вашого депутата слуг народу?
показать весь комментарий
15.08.2025 00:20 Ответить
 
 