Развод через "Дію" станет возможным в конце осени, - Федоров
Развод через приложение "Дія" станет возможным осенью 2025 года.
Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Развестись в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим", - сказал Федоров.
По его словам, сначала "Дія" попытается пару отказаться, или "заставит хорошо подумать", нужно ли это им.
"Появится геймификация, которая будет заставлять вас максимально подумать. Но если без шуток, то над этой услугой работаем, потому что это важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили, не стояли в очередях", - отметил чиновник.
Напоминаем, с сентября прошлого года в Украине работает услуга онлайн-бракосочетания через "Дію".
Михайло Иляш
Alan Tar
Герхард
Скільки там Україна більше мільйона платить...
це якась одержимість "цифровізацією" замість створення чогось реального
Все дуже просто трьома кнопками.
А всі оці ваші складнощі... Кому воно треба?