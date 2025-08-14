388 10
Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені, - Федоров
Розлучення через застосунок "Дія" стане можливим восени 2025 року.
Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Розлучитися в "Дії" можна буде осінню, я думаю, що наприкінці. Подивимось, працюємо над цим", - сказав Федоров.
За його словами, спочатку "Дія" спробує пару відмовитися, або " змусить добре подумати", чи потрібно це їм.
"З’явиться геймифікація, яка буде змушувати вас максимально подумати. Але якщо без жартів, то над цією послугою працюємо, тому що це важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах", - зазначив чиновник.
Нагадуємо, з вересня минулого року в Україні працює послуга онлайн-одруження через "Дію".
