Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені, - Федоров

дія

Розлучення через застосунок "Дія" стане можливим восени 2025 року.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Розлучитися в "Дії" можна буде осінню, я думаю, що наприкінці. Подивимось, працюємо над цим", - сказав Федоров.

За його словами, спочатку "Дія" спробує пару відмовитися, або " змусить добре подумати", чи потрібно це їм.

"З’явиться геймифікація, яка буде змушувати вас максимально подумати. Але якщо без жартів, то над цією послугою працюємо, тому що це важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах", - зазначив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2024 році українці частіше розлучаються та рідше одружуються, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Нагадуємо, з вересня минулого року в Україні працює послуга онлайн-одруження через "Дію".

Автор: 

розлучення (35) Федоров Михайло (921) Дія (1167)
Тобто якщо айфон прокричить 3 рази « брись брись брись» - развод оформлять ?
14.08.2025 23:50 Відповісти
Куча розлучень буде бо жінки закордоном
14.08.2025 23:53 Відповісти
Они просто будут официально оформлены. И это правильно.
14.08.2025 23:56 Відповісти
Та й ті що тут, а чоловік у війську також погулюють.
14.08.2025 23:59 Відповісти
Ви не розумієте, їм немає змісту розлучатись. Вони і закордоном пілотку чухають і у разі загибелі чоловіка відразу пруть за грошима в Україну.
Скільки там Україна більше мільйона платить...
15.08.2025 00:47 Відповісти
тут би одружитись, а ви про розлучення.
це якась одержимість "цифровізацією" замість створення чогось реального
14.08.2025 23:57 Відповісти
перевірка, 73% на мєстє?
15.08.2025 00:14 Відповісти
Куда не сунься - всюду разводняк!
15.08.2025 00:14 Відповісти
Оженився, поїбався, розлучився.
Все дуже просто трьома кнопками.

А всі оці ваші складнощі... Кому воно треба?
15.08.2025 00:19 Відповісти
Коли вже буде секс у Дії за дозволом вашого депутата слуг народу?
15.08.2025 00:20 Відповісти
 
 