59% американцев не уверены, что Трамп может принять "мудрые решения" в отношении Украины

59% граждан США не доверяют президенту Дональду Трампу в его подходах к войне, развязанной Россией против Украины.

Об этом говорится в опросе Pew Research Center, передает Цензор.НЕТ.

Так 59% респондентов заявили, что они "не очень уверены" или "совсем не уверены" в том, что Трамп может принять "мудрые решения" в отношении российской войны против Украины.

В то же время треть опрошенных (33%) считают, что президент США больше благосклонен к России, 6% - к Украине. 28% участников исследования считают, что Трамп держит правильный баланс. В то же время 32% американцев не имеют ответа на этот вопрос.

