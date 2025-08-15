1 973 31
59% американцев не уверены, что Трамп может принять "мудрые решения" в отношении Украины
59% граждан США не доверяют президенту Дональду Трампу в его подходах к войне, развязанной Россией против Украины.
Об этом говорится в опросе Pew Research Center, передает Цензор.НЕТ.
Так 59% респондентов заявили, что они "не очень уверены" или "совсем не уверены" в том, что Трамп может принять "мудрые решения" в отношении российской войны против Украины.
В то же время треть опрошенных (33%) считают, что президент США больше благосклонен к России, 6% - к Украине. 28% участников исследования считают, что Трамп держит правильный баланс. В то же время 32% американцев не имеют ответа на этот вопрос.
natali goncharova
15.08.2025 01:09
Ан Мур
15.08.2025 01:30
Сергей Муляр
15.08.2025 01:45
5 основных фактов о сговоре Трампа с российской организованной преступностью
Трамп НИКОГДА не делал честно и легально свой бизнес; для него "деньги совсем не пахнут", С момента, когда его отец (тоже аферист) ввел его в семейный бизнес, Трамп всегда делал деньги нечестно:
- Кидал всех, кого можно кинуть.
- Избегал уплаты налогов.
- Практиковал фиктивные банкротства.
- Подкуп, шантаж, влияние на свидетелей и тд - его любимые приемы.
- Отмывал деньги русской, итальянской мафии, продавая им свои кондо за кэш.
Теперь он вышел на самый высокий уровень - он продвигает бизнес-интересы страны, имея комиссию.
Вскрылась и шокирующая правда о Трампе - стало очевидно, что Дональд Трамп является марионеткой Путина. Доказаткльства:
В 90-е Трамп не раз становился банкротом, из-за чего многие банки отказались кредитовать его. И он обратился к российским олигархам (правящей клике Путина) для финансирования своих проектов и отмывания их грязных денег. Это было и остается огромной частью его бизнеса. Он - специалист по отмыванию денег из России.
Это не гипотеза или гипербола. Есть огромный массив доказательств. Бывший начальник избирательного штаба Трампа Пол Манафорт имеет тесные связи с российскими олигархами и в настоящий момент находится в тюрьме в ожидании судебного процесса. Среди прочих обвинений ему вменяется… отмывание денег!
Вот 5 основных фактов о сговоре Трампа с российской организованной преступностью:
1. Главным кредитором Трампа для строительства Башни Трампа в Торонто был российско-канадский миллиардер, получивший свое состояние благодаря продаже огромного сталелитейного завода в Украине за почти миллиард долларов. 100 миллионов долларов от этой суммы было заплачено прокремлевскому посреднику, вероятно, в качестве взятки ОЧЕНЬ высокопоставленным российским чиновникам. Председателем банка, финансировавшего сделку, был Владимир Путин.
2. Трамп купил дом в Палм-Бич (штат Флорида) за 41 миллион долларов. А уже через несколько лет без какого-либо обоснованного роста цены он продал его за почти 95 миллионов долларов, что на то время сделало его дом самым дорогостоящим в Штатах. Как такое возможно? Крупный российский олигарх купил его. Мы еще не знаем, почему он по сути "подарил" Трампу 50 миллионов долларов, однако это является классической схемой отмывания денег.
3. Сделки Трампа с недвижимостью обычно проводились за российские деньги с помощью подозрительных фирм-однодневок. 77% недвижимости Трампа в Сохо было приобретено за наличные от таких таинственных компаний. Не менее 13 россиян со связями с российскими олигархами или мафиози проживали в объектах недвижимости Трампа, включая одного из крупнейших мафиози России. Один такой мафиози даже содержал нелегальное казино прямо под квартирой Трампа!
4. Финансовый брокер и "старший советник" Трампа был осужден в России за преступление. Его имя Феликс Сатер, широко известный мафиози, когда-то ударивший человека бокалом в лицо, что потребовало наложения более 100 швов. Сатер помогал с организацией фирм-однодневок и финансированием для проектов Трампа, включая планы по строительству Башни Трампа в Москве. Он также входит в число приближенных Путина.
5. Другим основным направлением бизнеса Трампа являются казино - классические средства отмывания денег. Одно из его казино было обвинено в 100 нарушениях федерального законодательства обеспечивающего защиту от отмывания денег, в результате чего был выплачен крупнейший штраф который когда-либо был наложен на казино за "предумышленное нарушение" правил против отмывания денег. Трампа обязали осуществить юридическую и финансовую проверку всего его бизнеса для предотвращения отмывания денег. Старший исполнительный директор Трампа прокомментировал это так: "Дональд этим не занимается".
Общая картина:
Путин является бывшим офицером КГБ, который использовал химическое оружие, убивал людей в других странах, вторгся в Украину, оккупировал Крым, сбил самолет MH17 с почти 300 пассажирами на борту, помогал кровавому режиму в Сирии, закрывал глаза на избиения и пытки геев, украл вплоть до 200 миллиардов долларов у собственного народа, вмешалсяв выборы в другом государстве и инициировал то, что НАТО называет крупнейшей гибридной войной в истории по подрыву западной либеральной демократии. Также его подозревают в заказе убийств российских журналистов и подрыву сотен мирных российских граждан с целью имитации террористических актов для оправдания войны в Чечне.
Однако на вопрос на пресс-конференции о наличии критики в сторону Путина Трамп ответил отрицательно и высмеял правоохранительные органы США за расследование нападения России на демократию в США!
Почему? Потому-что Трамп работал на приближенных Путина коррупционеров на протяжении почти 20 лет. И именно эти коррумпированные люди обещают сделать его богатым на протяжении следующих 20 лет (вопреки всем этическим нормам Трамп не соглашается отказаться от управления своим бизнесом на время президентства).
Трамп, вероятно, может быть агентом России, он мог вступить в сделку с Путиным, чтобы саботировать выборы в США. Но одно ясно точно: он является коррумированым отмывателем денег в руках бывшего агента КГБ, а ныне диктатора Путина.
Если обвинение для Трампа "организованный преступник по отмыванию денег" кажется Вам натянутым, то это всего лишь верхушка айсберга известных фактов его коррупции. Другие факты:
1. Его 'благотворительному фонду грозит закрытие за множественные случаи мошенничества .
2. Университет Трампа обманом выманил деньги у огромного числа людей.
3. У него была связь с порнозвездой, которой он заплатил за молчание. Она также утверждает, что ей угрожали физическим насилием.
4. Его бывшая жена свидетельствовала в суде, что он жестоко изнасиловал ее, пытаясь вырвать ей волосы после того, как ему не понравился врач по трансплантации волос, рекомендованный ей.
5. Есть записи того, как он похваляется сексуальными посягательствами на многих женщин.
6. Сотни нанятых Трампом людей заявляют, что он просто отказался платить им за их работу - включая мойщиков посуды, маляров, официантов, многие из которых работали за минимальную ставку.
7. Его судили более ста раз и налагали выплаты больших сумм .
Трамп не дьявол, он просто человек, и как и все люди у него есть хорошие черты и разумные взгляды. Но те, кто отрицают его глубокую коррумпированность, просто не видят фактов. Он тянет всю страну на дно. Трамп всегда считал, что бизнес - двигатель прогресса и сегодня страна находится на восходящей экономической траектории. И с этим согласны большинство американцев, СМИ, Wall Street и другие.
Це великий вияв поваги, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої сторони. Гадаю, в нас буде конструктивна розмова. Одразу після цієї зустрічі я зателефоную європейським лідерам, з якими я дуже добре ладнаю.
А також президенту Зеленському - думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: «Бажаю успіхів, продовжуйте воювати». Або я можу сказати: «Ми можемо домовитися». Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути.
Зеленський не був запрошений на пʼятницю. Я б сказав, що він міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося. … Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним, або Зеленським і Путіним зі мною. Зрештою, я збираюся посадити їх двох в одну кімнату - зі мною чи без мене - і я думаю, що це питання вирішиться.
Мене трохи турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями. Тому що відбуватиметься певний обмін територіями. Я знаю це з Росії та з розмов з усіма. Це буде на благо України. Будуть хороші речі - і деякі погані речі для обох.
Будуть деякі зміни в територіях. Ми змінимо лінії фронту, лінії зіткнення. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Вони захопили значною мірою океан, знаєте, у сфері нерухомості ми називаємо це прибережною власністю, це завжди найцінніша власність. Багато людей не знають, що Україна мала понад 1000 миль вздовж океану. Цього більше немає, окрім однієї невеликої ділянки біля Одеси. Залишилася лише трохи води. Тож я подивлюся на параметри.
Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку - Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: «То чи може Україна перемогти Росію?» Він подивився на мене: «Яке дурне запитання». Він сказав: «Росія - величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни».
Автор перекладу @Ostap Yarysh
- Евакуаціями війну не виграти.
- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.
- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.
- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".
- Війна це погано, а рабство ще гірше...
- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!
/Уінстон Черчилль/
відповідь очевидна- хутин хоче водити олуха Трампа по лісам , щоб усі здалека бачили як два п/лідера про щось розмовляють - ділять світ ?
і потім уся путінська преса почне пресувати світ переможними ессе
коротше, Хутін Трампа зробив як лоха . А той ще і чесне імʼя Америки підісрав
До речі , колись був вже трюк як хутін з якимось америнським президентом теж ходили по якомусь ранчо . Мабуть поки хутин сидив загнаний у бункер - він тількі і мріяв повторити це .
Якщо до Трампа на міжособистісному рівні американців поплескували по плечам і з повагою говорили "О! Американець!", то вже скоро будуть крутити вказівним пальцем біля скроні і спльовувати вбік не протягуючи руки...
Але, ХА-ХА-ХА!, у нас з американцями є привід для солідарності - ми дуже невдало обрали Президентами дурників-шоуменів...