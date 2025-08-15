59% американців не впевнені, що Трамп може ухвалити "мудрі рішення" щодо України

59% громадян США не довіряють президентові Дональду Трампу в його підходах до війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це йдеться в опитуванні Pew Research Center, передає Цензор.НЕТ.

Так 59% респондентів заявили, що вони "не дуже впевнені" або "зовсім не впевнені" в тому, що Трамп може ухвалити "мудрі рішення" стосовно російської війни проти України.

Водночас третина опитаних (33%) вважають, що президент США більше прихильний до Росії, 6% - до України. 28% учасників дослідження гадають, що Трамп тримає правильний баланс. Водночас 32% американців не мають відповіді на це питання.

