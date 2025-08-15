Лидер пророссийской партии Германии Вагенкнехт требует снять вопрос вступления Украины в НАТО
Лидер леворадикальной партии в Германии BSW Сара Вагенкнехт требует снять с повестки дня членство Украины в НАТО во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом она заявила в интервью Rheinische Post.
"США должны снять вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня на Аляске. Вероятно, мира не будет до тех пор, пока на столе будет стоять вопрос вступления в НАТО или размещения войск НАТО в Украине", - заявила лидер BSW.
И добавила, что европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу НАТО для Украины и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира.
Таким образом, руководительница АСВ поддерживает утверждение Кремля о том, что расширение НАТО на восток стало причиной российского вторжения в Украину. Это утверждение было неоднократно опровергнуто.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
То шо, тоді виходить, шо ця рашен-простітушен-фрау вимагає скасувати десяту статтю діючого Північноатлантичного договору, чи весь цей "Договор"?
А чомби тоді зразу не вимагати розпуску всього НАТО?
Ну а чього стіснятись?
Іноді хочеться узяти якись агнімьот і нанести декому "льогкіє ранєнія"...
Якщо вже ляпати язиком казнащо, то якого біса стіснятися - вимагай місяць знеба, яблука молодильні, фаршу з пакемонів, або зразу чарівну паличку...
Ну цеж просто повна відсутність фантазії у людини...