Лидер пророссийской партии Германии Вагенкнехт требует снять вопрос вступления Украины в НАТО

Вагенкнехт против вступления Украины в НАТО

Лидер леворадикальной партии в Германии BSW Сара Вагенкнехт требует снять с повестки дня членство Украины в НАТО во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом она заявила в интервью Rheinische Post.

"США должны снять вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня на Аляске. Вероятно, мира не будет до тех пор, пока на столе будет стоять вопрос вступления в НАТО или размещения войск НАТО в Украине", - заявила лидер BSW.

И добавила, что европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу НАТО для Украины и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира.

Таким образом, руководительница АСВ поддерживает утверждение Кремля о том, что расширение НАТО на восток стало причиной российского вторжения в Украину. Это утверждение было неоднократно опровергнуто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, - Рютте

 

+8
путінська шавка теж отримала дозвіл відкрити пасок
15.08.2025 10:00 Ответить
+8
Точно - це ж війна через те, що Україна в НАТО вступала...як та ж Фінляндія...чи то навпаки - війна стала можлива саме тому, що Україна НЕ в НАТО?
15.08.2025 10:00 Ответить
+7
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти різні вагенкнехти, шрьодери, меркельші, фіци та орбани!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
15.08.2025 10:01 Ответить
Ще одно на зарплату к ху...лу стало
15.08.2025 10:00 Ответить
Підерка проросійської партії сьогодні ще не порана...
15.08.2025 10:00 Ответить
МЕРЗОТА!!!
15.08.2025 10:01 Ответить
Здохни, шльондра кацапська.
15.08.2025 10:02 Ответить
Тобто)Спочатку Україні в Нату ні,а потім Фінляндії,Чехії,Румунії..аж до поділу Берліна?))
15.08.2025 10:05 Ответить
І за неї там дофуя німців топить - 26%
15.08.2025 10:05 Ответить
Ні, це не та партія
15.08.2025 10:11 Ответить
Кнехт їй у "ваген"!
15.08.2025 10:05 Ответить
"німецька прорашистська шлюха.Миру в Україні .яка не в НАТО ,немає з 2014 року .За рашистським коритом німецька курва,,,
15.08.2025 10:05 Ответить
Ох і прізвище у неї!!! В переводі на українську мову означає вагон- раб.
15.08.2025 10:05 Ответить
Вона ще й лесбійка,нехай їде на кацапію,там зараз для таких повний комфорт.
15.08.2025 10:14 Ответить
Как скажешь, мразь под-кацапская
15.08.2025 10:15 Ответить
П Т Н Х!!!ОНА!!!
15.08.2025 10:15 Ответить
Кожна незалежна європейська країна, яка відповідає певним критеріям, має право подати заявку на членство в НАТО. Це право закріплено у https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_ruUA955UA955&cs=0&sca_esv=8740a35e22b44344&sxsrf=AE3TifNRBqnU8s-zS0OPhyvExJS84qJnnw%3A1755241577110&q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96+10+%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83&sa=X&ved=2ahUKEwiM6aq1oIyPAxXIbvEDHQPXGDcQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfCNGol1FmMLTLPwFEWqB6dOFQq4b42gbNlFsF98906waB3BHBX5MedRXMmkHavON0cIev_B88CY_fA_Minngqx1Jy_M4_PALrVKx3UYZDorrhAfMFeTTUXpxzjjf1wNpcEESbtNuj1m52P6zBqK1GScwguR6uo5Ln7kn5PmS1bbM84&csui=3 Статті 10 Північноатлантичного договору. Однак, рішення про прийняття нового члена приймається консенсусом усіх діючих членів
То шо, тоді виходить, шо ця рашен-простітушен-фрау вимагає скасувати десяту статтю діючого Північноатлантичного договору, чи весь цей "Договор"?
А чомби тоді зразу не вимагати розпуску всього НАТО?
Ну а чього стіснятись?
Іноді хочеться узяти якись агнімьот і нанести декому "льогкіє ранєнія"...
15.08.2025 10:17 Ответить
а до неї хтось прислухається?
15.08.2025 10:38 Ответить
Ну так а я про шо?
Якщо вже ляпати язиком казнащо, то якого біса стіснятися - вимагай місяць знеба, яблука молодильні, фаршу з пакемонів, або зразу чарівну паличку...
Ну цеж просто повна відсутність фантазії у людини...
15.08.2025 10:56 Ответить
Лівокальна лідерка на букву п воно, кончене.
15.08.2025 10:21 Ответить
І це ще ***** не оголосив себе переможцем у війні. Представте скільки у ***** з'явиться прихильників коли воно переможе. Це все що потрібно знати про гарантії безпеки які нам обіцяють. Сьогодні пообіцяли аби Україна підписала капітуляцію, а завтра прийде до влади якась кацапська гнида і скаже що ніхто нікому нічого не зобов'язаний
15.08.2025 10:21 Ответить
Народилося та виросло у ГДР. Ну, звісно, воно буде топити за русню. До речі, у неї батько іранець, і жив він у західному Берліні. Але донечку свою виховати нормально так і не зміг.
15.08.2025 10:22 Ответить
Мерзоти у всьому світі повно, приклад тому підорафія - аж за 100 мульонів та ще десятки мульонів підорафоприлежних... А про тих хто у них на платні..., одним словом - підорафи!
15.08.2025 10:31 Ответить
Донька Меркель, племінниця Саркозі
15.08.2025 10:34 Ответить
Ага , снять с повестки нато потом признать Крым потом 4 области а потом пол Украины , потом можно и всю снять с повестки
15.08.2025 10:36 Ответить
ця россійська консерва ніхто і ім´я її нікак. Вона та її новостворена партія не пройшли до Бундестагу.
15.08.2025 10:50 Ответить
Весь час писали, що праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" проросійська, а тепер виявляється і ліворадикальний "Блок Сари Вагенкнехт" теж саме?
15.08.2025 11:12 Ответить
Її блок такий жеж "ліворадикальний", як з мене шахтаресса. Вона проти мігрантів і за орбана/трампа/хрупалу/кацапів.
15.08.2025 11:19 Ответить
Ооо… скоро до Кнайсль колєжанка з Європи приїде !
15.08.2025 11:18 Ответить
Після капітуляції все це буде вже не потрібно.
15.08.2025 11:44 Ответить
 
 