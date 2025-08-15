Лидер леворадикальной партии в Германии BSW Сара Вагенкнехт требует снять с повестки дня членство Украины в НАТО во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом она заявила в интервью Rheinische Post.

"США должны снять вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня на Аляске. Вероятно, мира не будет до тех пор, пока на столе будет стоять вопрос вступления в НАТО или размещения войск НАТО в Украине", - заявила лидер BSW.

И добавила, что европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу НАТО для Украины и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира.

Таким образом, руководительница АСВ поддерживает утверждение Кремля о том, что расширение НАТО на восток стало причиной российского вторжения в Украину. Это утверждение было неоднократно опровергнуто.

