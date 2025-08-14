Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте отметил помощь Германии Украине.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо Германии за то, что она снова сделала шаг вперед, профинансировав пакет военного оборудования США для Украины. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и это объявление еще раз подчеркивает ее преданность делу помощи украинскому народу в защите его свободы и суверенитета", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Германия предоставит 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО

