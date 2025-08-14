РУС
Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, - Рютте

Кто больше всего помогает Украине в Европе

Генсек НАТО Марк Рютте отметил помощь Германии Украине.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо Германии за то, что она снова сделала шаг вперед, профинансировав пакет военного оборудования США для Украины. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и это объявление еще раз подчеркивает ее преданность делу помощи украинскому народу в защите его свободы и суверенитета", - отметил он.

Кто больше всего помогает Украине в Европе

Ранее сообщалось, что Германия предоставит 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО

Также читайте: Поддержка Германией Украины остается недостаточной и нерешительной, - депутат Бундестага Кизеветтер

Германия (7216) помощь (8058) Рютте Марк (450)
Допомагаючи Україні,вони всі насправді рятують себе.І дуууууже дешево.Просто копійки це для них,порівняно з тим скільки б для них обійшлась пряма війна з проклятими!
14.08.2025 12:14 Ответить
Ось с ким потрібно розробляти родовища титану, а не віддали за дарма, який як кажуть губку на кацапію везе.
14.08.2025 12:22 Ответить
 
 