Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив допомогу Німеччини Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо Німеччині за те, що вона знову зробила крок вперед, профінансувавши пакет військового обладнання США для України. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і це оголошення ще раз підкреслює її відданість справі допомоги українському народу в захисті його свободи та суверенітету", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Німеччина надасть 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи НАТО

