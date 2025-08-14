Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте відзначив допомогу Німеччини Україні.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякуємо Німеччині за те, що вона знову зробила крок вперед, профінансувавши пакет військового обладнання США для України. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і це оголошення ще раз підкреслює її відданість справі допомоги українському народу в захисті його свободи та суверенітету", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Німеччина надасть 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи НАТО
