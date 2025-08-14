УКР
Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, - Рютте

Хто найбільше допомагає Україні у Європі

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив допомогу Німеччини Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо Німеччині за те, що вона знову зробила крок вперед, профінансувавши пакет військового обладнання США для України. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і це оголошення ще раз підкреслює її відданість справі допомоги українському народу в захисті його свободи та суверенітету", - зазначив він.

Хто найбільше допомагає Україні у Європі

Раніше повідомлялось, що Німеччина надасть 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи НАТО

Також читайте: Підтримка Німеччиною України залишається недостатньою та нерішучою, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Допомагаючи Україні,вони всі насправді рятують себе.І дуууууже дешево.Просто копійки це для них,порівняно з тим скільки б для них обійшлась пряма війна з проклятими!
14.08.2025 12:14 Відповісти
Миллиарды долларов - это не копейки, надо быть благодарными, а не вести себя как сволочь
14.08.2025 12:49 Відповісти
Ось с ким потрібно розробляти родовища титану, а не віддали за дарма, який як кажуть губку на кацапію везе.
14.08.2025 12:22 Відповісти
Дякуємо.
14.08.2025 12:37 Відповісти
Спасибо немецкому народу и немецкому правительству который помогает Украине
14.08.2025 12:50 Відповісти
Україно-російська війна для Німеччини шанс.Шанс стати сильною військовою державою,а не затурканою,зганьбленою,розбавленою арабо-негритянським етносом,виснаженою єврейськими репараціями країною.І дай бог щоб вони той шанс використали.Щоб не входили в конфлікт з народами романської групи,а розуміли,що єдиний ворог для них - москва.Пам"ятник якій у вигляді солдата з малою дівчинкою на руках до цього часу стоїть в Берліні.Тому самому солдату,що вбив батьків цієї дівчинки,спалив її будинок а саму дівчинку "асвабаділ"...
14.08.2025 13:12 Відповісти
 
 