Підтримка Німеччиною України залишається недостатньою та нерішучою, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Німеччина, як і раніше, не бажає змінювати стратегію своєї підтримки на таку, яка передбачає перемогу України та звільнення всіх окупованих територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

На його думку ініціатива канцлера ФРН Фрідріха Мерца запросити кількох світових лідерів на віртуальні переговори 13 серпня з метою обговорення поточної ситуації в Україні з огляду на заплановану на п’ятницю зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським очільником Володимиром Путіним ще не свідчить про готовність Берліна взяти на себе роль європейського лідера.

"На жаль, це не є ознакою того, що Німеччина готова взяти на себе провідну роль у зовнішній політиці та політиці безпеки, оскільки така роль вимірюється не словами та дискусіями, а видимими діями. На жаль, Німеччина, як і раніше, не бажає змінювати мету та стратегію своєї підтримки на таку, яка передбачає перемогу України та звільнення всіх окупованих територій. В іншому випадку Німеччина давно б поставила крилаті ракети Taurus, принаймні розпочала б навчання (українських військових) та взяла б на себе ініціативу щодо протиповітряної оборони над частинами України або передала Україні всі заморожені російські активи", - зауважив Кізеветтер.

Також читайте: Зеленський сьогодні прибуде до Берліна: Буде відеоконференція з європейськими лідерами, Трампом та Рютте (оновлено)

Він вважає, нерішуча та непослідовна поведінка Німеччини сприяє тому, що Україну все частіше примушують до фіктивних переговорів і капітуляції, що вигідно лише Росії та рано чи пізно призведе до ескалації війни.

Стосовно віртуальних консультацій 13 серпня в Берліні, на яких, за даними відомства канцлера, очікується обговорення "територіальних претензій" Москви, політик зауважив, що Росія не має територіальних претензій, вона навпаки прагне анексувати всю українську територію, порушуючи міжнародне право. Роблячи це, Росія особливо націлена на Донбас як з військових, так і з економічних причин.

Відеоконференція в Берліні, переконаний Кізеветтер, може бути успішною лише в тому випадку, якщо Європа нарешті активно посилить тиск на Росію та її помічників і візьме на себе всеосяжні зобов'язання перед Україною.

Читайте: Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів, - Міноборони

"Зокрема, взяти під контроль протиповітряну оборону над Західною Україною, почати навчання керування Taurus і передати далекобійні високоточні ракети, передати Україні заморожені російські активи, запустити механізм SnapBack щодо Ірану як важливого прихильника Росії, заборонити транзит тіньового флоту в Балтійському морі та ввести вторинні санкції проти Індії та Китаю", - вважає депутат.

Він переконаний, що єдиною ж насправді надійною гарантією безпеки для України є членство в НАТО, оскільки лише воно включає компонент ядерного захисту. До того ж що членство в Альянсі також дозволить гарантувати безпеку розміщених військ НАТО за допомогою ядерного захисту.

Україна, зауважує Кізеветтер, вже має додаткові гарантії безпеки через угоди про безпеку, які передбачають, наприклад, постійну фінансову підтримку, допомогу в реконструкції та співпрацю в галузі озброєнь. Але це угоди, а не гарантії в справжньому сенсі цього слова, підкреслив він. Крім того, Україна вже могла б приєднатися до Об'єднаних експедиційних сил (JEF), що стало би відправною точкою.

Читайте: Мерц запевнив Зеленського у незмінній підтримці України на шляху до миру