Поддержка Германией Украины остается недостаточной и нерешительной, - депутат Бундестага Кизеветтер

Германия по-прежнему не желает менять стратегию своей поддержки на такую, которая предусматривает победу Украины и освобождение всех оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

По его мнению инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца пригласить нескольких мировых лидеров на виртуальные переговоры 13 августа с целью обсуждения текущей ситуации в Украине, учитывая запланированную на пятницу встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским главой Владимиром Путиным еще не свидетельствует о готовности Берлина взять на себя роль европейского лидера.

"К сожалению, это не является признаком того, что Германия готова взять на себя ведущую роль во внешней политике и политике безопасности, поскольку такая роль измеряется не словами и дискуссиями, а видимыми действиями. К сожалению, Германия по-прежнему не желает менять цель и стратегию своей поддержки на такую, которая предусматривает победу Украины и освобождение всех оккупированных территорий. В противном случае Германия давно бы поставила крылатые ракеты Taurus, по крайней мере начала бы обучение (украинских военных) и взяла бы на себя инициативу по противовоздушной обороне над частями Украины или передала Украине все замороженные российские активы", - отметил Кизеветтер.

Он считает, нерешительное и непоследовательное поведение Германии способствует тому, что Украину все чаще принуждают к фиктивным переговорам и капитуляции, что выгодно только России и рано или поздно приведет к эскалации войны.

Относительно виртуальных консультаций 13 августа в Берлине, на которых, по данным ведомства канцлера, ожидается обсуждение "территориальных претензий" Москвы, политик отметил, что Россия не имеет территориальных претензий, она наоборот стремится аннексировать всю украинскую территорию, нарушая международное право. Делая это, Россия особенно нацелена на Донбасс как по военным, так и по экономическим причинам.

Видеоконференция в Берлине, убежден Кизеветтер, может быть успешной лишь в том случае, если Европа наконец активно усилит давление на Россию и ее помощников и возьмет на себя всеобъемлющие обязательства перед Украиной.

"В частности, взять под контроль противовоздушную оборону над Западной Украиной, начать обучение управления Taurus и передать дальнобойные высокоточные ракеты, передать Украине замороженные российские активы, запустить механизм SnapBack в отношении Ирана как важного сторонника России, запретить транзит теневого флота в Балтийском море и ввести вторичные санкции против Индии и Китая", - считает депутат.

Он убежден, что единственной же на самом деле надежной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, поскольку только оно включает компонент ядерной защиты. К тому же что членство в Альянсе также позволит гарантировать безопасность размещенных войск НАТО с помощью ядерной защиты.

Украина, замечает Кизеветтер, уже имеет дополнительные гарантии безопасности через соглашения о безопасности, которые предусматривают, например, постоянную финансовую поддержку, помощь в реконструкции и сотрудничество в области вооружений. Но это соглашения, а не гарантии в настоящем смысле этого слова, подчеркнул он. Кроме того, Украина уже могла бы присоединиться к Объединенным экспедиционным силам (JEF), что стало бы отправной точкой.

