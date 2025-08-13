Німеччина надасть 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи НАТО

Німеччина внесе 500 мільйонів доларів на ініціативу НАТО з постачання Україні американського озброєння.

Про це повідомила пресслужба НАТО у середу, 13 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

ФРН надасть 500 млн доларів на ініціативу НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), за якою надалі забезпечуватимуть постачання Україні американської зброї.

Генсек Альянсу Марк Рютте привітав заяву Німеччини як "яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України".

"Ця поставка допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу і суверенітет", - наголосив він.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини зазначили, що пакети підтримки для України в межах ініціативи PURL включатимуть військові товари, які або не виробляються європейською промисловістю, або можуть бути доставлені США швидше, ніж європейськими партнерами чи Канадою, у запланованому масштабі. До них, зокрема, належать засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

