Германия предоставит 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО

Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставке Украине американского вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в среду, 13 августа, информирует Цензор.НЕТ.

ФРГ предоставит 500 млн долларов на инициативу НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), по которой в дальнейшем будут обеспечивать поставки Украине американского оружия.

Генсек Альянса Марк Рютте приветствовал заявление Германии как "яркую демонстрацию неизменной преданности Германии обороне Украины".

"Эта поставка поможет Украине защититься от российской агрессии. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее заявление еще раз подчеркивает ее обязательства помочь украинскому народу защитить свою свободу и суверенитет", - подчеркнул он.

В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что пакеты поддержки для Украины в рамках инициативы PURL будут включать военные товары, которые либо не производятся европейской промышленностью, либо могут быть доставлены США быстрее, чем европейскими партнерами или Канадой, в запланированном масштабе. К ним, в частности, относятся средства противовоздушной обороны.

Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

