Лідерка проросійської партії Німеччини Вагенкнехт вимагає зняти питання вступу України до НАТО
Лідерка ліворадикальної партії в Німеччині BSW Сара Вагенкнехт вимагає зняти з порядку денного членство України в НАТО під час переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це вона заявила в інтерв'ю Rheinische Post.
"США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці. Ймовірно, миру не буде доти, доки на столі стоятиме питання вступу до НАТО або розміщення військ НАТО в Україні", - заявила лідерка BSW.
Та додала, що європейці і Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру.
Таким чином, очільниця АСВ підтримує твердження Кремля про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну. Це твердження було неодноразово спростоване.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
руZZкому міру повірити - себе обманути!
То шо, тоді виходить, шо ця рашен-простітушен-фрау вимагає скасувати десяту статтю діючого Північноатлантичного договору, чи весь цей "Договор"?
А чомби тоді зразу не вимагати розпуску всього НАТО?
Ну а чього стіснятись?
Іноді хочеться узяти якись агнімьот і нанести декому "льогкіє ранєнія"...
Якщо вже ляпати язиком казнащо, то якого біса стіснятися - вимагай місяць знеба, яблука молодильні, фаршу з пакемонів, або зразу чарівну паличку...
Ну цеж просто повна відсутність фантазії у людини...