Лідерка ліворадикальної партії в Німеччині BSW Сара Вагенкнехт вимагає зняти з порядку денного членство України в НАТО під час переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це вона заявила в інтерв'ю Rheinische Post.

"США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці. Ймовірно, миру не буде доти, доки на столі стоятиме питання вступу до НАТО або розміщення військ НАТО в Україні", - заявила лідерка BSW.

Та додала, що європейці і Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру.

Таким чином, очільниця АСВ підтримує твердження Кремля про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну. Це твердження було неодноразово спростоване.

