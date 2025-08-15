УКР
Лідерка проросійської партії Німеччини Вагенкнехт вимагає зняти питання вступу України до НАТО

Вагенкнехт проти вступу України в НАТО

Лідерка ліворадикальної партії в Німеччині BSW Сара Вагенкнехт вимагає зняти з порядку денного членство України в НАТО під час переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це  вона заявила в інтерв'ю Rheinische Post.

"США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці. Ймовірно, миру не буде доти, доки на столі стоятиме питання вступу до НАТО або розміщення військ НАТО в Україні",  - заявила лідерка BSW.

Та додала,  що європейці і Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру.

Таким чином, очільниця АСВ підтримує твердження Кремля про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну. Це твердження було неодноразово спростоване.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, - Рютте

 

Німеччина (7659) НАТО (6717) Україна (6027)
+6
путінська шавка теж отримала дозвіл відкрити пасок
15.08.2025 10:00 Відповісти
+6
Точно - це ж війна через те, що Україна в НАТО вступала...як та ж Фінляндія...чи то навпаки - війна стала можлива саме тому, що Україна НЕ в НАТО?
15.08.2025 10:00 Відповісти
+5
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти різні вагенкнехти, шрьодери, меркельші, фіци та орбани!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
15.08.2025 10:01 Відповісти
Ще одно на зарплату к ху...лу стало
15.08.2025 10:00 Відповісти
путінська шавка теж отримала дозвіл відкрити пасок
15.08.2025 10:00 Відповісти
Підерка проросійської партії сьогодні ще не порана...
15.08.2025 10:00 Відповісти
Точно - це ж війна через те, що Україна в НАТО вступала...як та ж Фінляндія...чи то навпаки - війна стала можлива саме тому, що Україна НЕ в НАТО?
15.08.2025 10:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти різні вагенкнехти, шрьодери, меркельші, фіци та орбани!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
15.08.2025 10:01 Відповісти
МЕРЗОТА!!!
15.08.2025 10:01 Відповісти
Здохни, шльондра кацапська.
15.08.2025 10:02 Відповісти
Тобто)Спочатку Україні в Нату ні,а потім Фінляндії,Чехії,Румунії..аж до поділу Берліна?))
15.08.2025 10:05 Відповісти
І за неї там дофуя німців топить - 26%
15.08.2025 10:05 Відповісти
Ні, це не та партія
15.08.2025 10:11 Відповісти
Кнехт їй у "ваген"!
15.08.2025 10:05 Відповісти
"німецька прорашистська шлюха.Миру в Україні .яка не в НАТО ,немає з 2014 року .За рашистським коритом німецька курва,,,
15.08.2025 10:05 Відповісти
Ох і прізвище у неї!!! В переводі на українську мову означає вагон- раб.
15.08.2025 10:05 Відповісти
Вона ще й лесбійка,нехай їде на кацапію,там зараз для таких повний комфорт.
15.08.2025 10:14 Відповісти
Как скажешь, мразь под-кацапская
15.08.2025 10:15 Відповісти
П Т Н Х!!!ОНА!!!
15.08.2025 10:15 Відповісти
Кожна незалежна європейська країна, яка відповідає певним критеріям, має право подати заявку на членство в НАТО. Це право закріплено у https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_ruUA955UA955&cs=0&sca_esv=8740a35e22b44344&sxsrf=AE3TifNRBqnU8s-zS0OPhyvExJS84qJnnw%3A1755241577110&q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96+10+%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83&sa=X&ved=2ahUKEwiM6aq1oIyPAxXIbvEDHQPXGDcQxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfCNGol1FmMLTLPwFEWqB6dOFQq4b42gbNlFsF98906waB3BHBX5MedRXMmkHavON0cIev_B88CY_fA_Minngqx1Jy_M4_PALrVKx3UYZDorrhAfMFeTTUXpxzjjf1wNpcEESbtNuj1m52P6zBqK1GScwguR6uo5Ln7kn5PmS1bbM84&csui=3 Статті 10 Північноатлантичного договору. Однак, рішення про прийняття нового члена приймається консенсусом усіх діючих членів
То шо, тоді виходить, шо ця рашен-простітушен-фрау вимагає скасувати десяту статтю діючого Північноатлантичного договору, чи весь цей "Договор"?
А чомби тоді зразу не вимагати розпуску всього НАТО?
Ну а чього стіснятись?
Іноді хочеться узяти якись агнімьот і нанести декому "льогкіє ранєнія"...
15.08.2025 10:17 Відповісти
а до неї хтось прислухається?
15.08.2025 10:38 Відповісти
Ну так а я про шо?
Якщо вже ляпати язиком казнащо, то якого біса стіснятися - вимагай місяць знеба, яблука молодильні, фаршу з пакемонів, або зразу чарівну паличку...
Ну цеж просто повна відсутність фантазії у людини...
15.08.2025 10:56 Відповісти
Лівокальна лідерка на букву п воно, кончене.
15.08.2025 10:21 Відповісти
І це ще ***** не оголосив себе переможцем у війні. Представте скільки у ***** з'явиться прихильників коли воно переможе. Це все що потрібно знати про гарантії безпеки які нам обіцяють. Сьогодні пообіцяли аби Україна підписала капітуляцію, а завтра прийде до влади якась кацапська гнида і скаже що ніхто нікому нічого не зобов'язаний
15.08.2025 10:21 Відповісти
Народилося та виросло у ГДР. Ну, звісно, воно буде топити за русню. До речі, у неї батько іранець, і жив він у західному Берліні. Але донечку свою виховати нормально так і не зміг.
15.08.2025 10:22 Відповісти
Мерзоти у всьому світі повно, приклад тому підорафія - аж за 100 мульонів та ще десятки мульонів підорафоприлежних... А про тих хто у них на платні..., одним словом - підорафи!
15.08.2025 10:31 Відповісти
Донька Меркель, племінниця Саркозі
15.08.2025 10:34 Відповісти
Ага , снять с повестки нато потом признать Крым потом 4 области а потом пол Украины , потом можно и всю снять с повестки
15.08.2025 10:36 Відповісти
ця россійська консерва ніхто і ім´я її нікак. Вона та її новостворена партія не пройшли до Бундестагу.
15.08.2025 10:50 Відповісти
Весь час писали, що праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" проросійська, а тепер виявляється і ліворадикальний "Блок Сари Вагенкнехт" теж саме?
15.08.2025 11:12 Відповісти
Її блок такий жеж "ліворадикальний", як з мене шахтаресса. Вона проти мігрантів і за орбана/трампа/хрупалу/кацапів.
15.08.2025 11:19 Відповісти
Ооо… скоро до Кнайсль колєжанка з Європи приїде !
15.08.2025 11:18 Відповісти
 
 