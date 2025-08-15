В Генштабе подтвердили поражение Сызранского НПЗ и пункта управления на ТОТ Донецкой области
В ночь на 15 августа украинские Силы специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны поразили Сызранский НПЗ в Самарской области России и пункт управления 132-й мотострелковой бригады в оккупированном Енакиево.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти". Производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы", - говорится в сообщении.
Также было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Результаты поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці, всупереч дій Оманських помічників ригоАНАЛІВ, зокрема СРАТЬєху єрмаку, який щоденно втручається у дії Захисників, боронять Украну від війни московитів з 2014 року!!
14-й ОП БПАК, не збавляйте темпу, будь ласка, тисніть на нафтопереробку. Давно не прилітало на Ново-Ярославський, "Кірішінєфтєоргсінтез", на ТАНЕКО.
https://magistral116.ru/news/novosti-rynka/karta-rossiyskikh-npz/#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%2C%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2,%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.&text=%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC,%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE.