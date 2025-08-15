В Генштабе подтвердили поражение Сызранского НПЗ и пункта управления на ТОТ Донецкой области

В ночь на 15 августа украинские Силы специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны поразили Сызранский НПЗ в Самарской области России и пункт управления 132-й мотострелковой бригады в оккупированном Енакиево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В частности, поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти". Производит широкий спектр топлива, среди прочего - авиационный керосин. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы", - говорится в сообщении.

Также было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

