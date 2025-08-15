У Генштабі підтвердили ураження Сизранського НПЗ та пункту управління на ТОТ Донеччини

У ніч на 15 серпня українські Сили спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони уразили Сизранський НПЗ у Самарській області Росії та пункт управління 132-ї мотострілецької бригади в окупованому Єнакієвому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Зокрема уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти". Виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи", - йдеться в повідомленні.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил рф у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували восьмий великий НПЗ у Росії від початку місяці