У Генштабі підтвердили ураження Сизранського НПЗ та пункту управління на ТОТ Донеччини
У ніч на 15 серпня українські Сили спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони уразили Сизранський НПЗ у Самарській області Росії та пункт управління 132-ї мотострілецької бригади в окупованому Єнакієвому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Зокрема уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти". Виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи", - йдеться в повідомленні.
Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил рф у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українці, всупереч дій Оманських помічників ригоАНАЛІВ, зокрема СРАТЬєху єрмаку, який щоденно втручається у дії Захисників, боронять Украну від війни московитів з 2014 року!!