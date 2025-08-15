Принудительная эвакуация семей с детьми введена в Одноробовке на Харьковщине, - ОВА
На заседании Совета обороны Харьковской области принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из села Одноробовка в Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Приняли решение об эвакуации принудительно семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады Богодуховского района в связи с ситуацией с безопасностью. На сегодня там остается 2 семьи и всего 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место.
