Принудительная эвакуация семей с детьми введена в Одноробовке на Харьковщине, - ОВА

Эвакуация в Харьковской области

На заседании Совета обороны Харьковской области принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из села Одноробовка в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Приняли решение об эвакуации принудительно семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады Богодуховского района в связи с ситуацией с безопасностью. На сегодня там остается 2 семьи и всего 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место.

Харьковская область (1449) Богодуховский район (76) Одноробовка (2)
