Примусову евакуацію родин з дітьми запроваджено в Одноробівці на Харківщині, - ОВА

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалено рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми із села Одноробівка в Харківській області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у зв'язку із безпековою ситуацією. На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце.

Також читайте: Обов’язкову евакуацію оголосили для 7 населених пунктів Харківщини