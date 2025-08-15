Примусову евакуацію родин з дітьми запроваджено в Одноробівці на Харківщині, - ОВА
На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалено рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми із села Одноробівка в Харківській області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у зв'язку із безпековою ситуацією. На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце.
